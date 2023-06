Red Bull no le permitió a Verstappen conducir un F1 en Nordschleife

Red Bull anunció esta semana que el cuatro veces campeón del mundo Sebastian Vettel ha firmado para girar junto a Daniel Ricciardo en un evento especial en la famosa pista en septiembre.

Vettel conducirá el coche RB7 de 2011 con el que se proclamó campeón del mundo ese año, mientras que Ricciardo lo hará con un RB8 de la temporada siguiente. Será la primera vez en una década que un F1 gire en este circuito.

En declaraciones previas al Gran Premio de Canadá, Max Verstappen dijo que la idea de que se uniera al evento se discutió brevemente con el asesor de deportes de motor de Red Bull, Helmut Marko, pero se descartó rápidamente.

"Quería hacerlo, pero Helmut no me lo permitió", explicó Verstappen. "Él sabía que yo intentaría ir al límite. Me habría encantado hacerlo".

Aunque Verstappen probablemente tiene suficiente influencia dentro de Red Bull como para haber convencido a sus jefes de que cambiaran de opinión, dijo que no veía mucho sentido en llevar las cosas más allá.

"No quería empezar problemas innecesarios", dijo. "Me enteré de que iba a surgir este asunto, y Helmut estaba sentado a la mesa cuando surgió, y dijo: "¡No, no, no, no vas a hacer eso!".

Mientras que Vettel y Ricciardo harán puramente exhibiciones, Verstappen ha admitido que la tentación habría estado allí en la carrera para tratar de marcar un nuevo de récord de vuelta a la pista.

Max Verstappen, Red Bull Racing, en el paddock Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

El actual récord de todos los tiempos en el Nordschleife está en manos del fallecido Stefan Bellof, que rodó en 6m11,13 segundos en un Porsche 956 en la carrera de coches deportivos de 1.000 km de 1983.

"Sin duda lo habría intentado", sonríe Verstappen. "Pero no necesitas los neumáticos de demostración (con los que tienen que girar los equipos en este tipo de eventos), sino unos neumáticos de verdad, que no están permitidos".

Verstappen también considera que los peligros de correr en el Nordschleife con un coche antiguo no son muy diferentes de los de algunos de los circuitos en los que corre la F1.

"También es arriesgado conducir aquí", dijo. "Sólo depende de cómo golpees una barrera. Pero normalmente ese no es el plan, por supuesto. Pero espero poder hacerlo algún día".

Preguntado en qué coche le gustaría conducir en el Nordschleife, dijo: "Lo ideal sería hacerlo en un coche de F1. Pero si no se puede en un F1, entonces quizá algún día en un GT3".

