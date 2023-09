Verstappen: ¿Norris en Red Bull? Se equivocó al firmar por tanto tiempo

Max Verstappen y Lando Norris han dejado ver en varias ocasiones que tienen una relación de amistad que va más allá de la vida en el paddock, lo que ha llevado a especular con cómo sería si fuesen compañeros de equipo en la Fórmula 1.

Es una posibilidad que por ahora se ve muy improbable por los compromisos de cada uno, ya que Verstappen está atado a Red Bull Racing hasta finales de 2028, y Norris tiene un contrato con McLaren F1 hasta la temporada 2025 inclusive.

Sin embargo, Verstappen fue preguntado el jueves en Monza sobre tener a Norris como compañero, a lo cual el neerlandés bromeó con que el piloto de McLaren se equivocó al firmar por tanto tiempo.

"Firmó un contrato a muy largo plazo con McLaren hace unos años. Probablemente no fue una decisión inteligente por su parte", dijo Verstappen.

"Tenemos una buena relación. Y sí, nos llevamos muy bien. Y sé que es uno de los mejores pilotos del momento. Estoy seguro de que sería muy interesante hacer equipo entre los dos. Pero en este momento, por supuesto, es imposible", agregó.

El propio Norris también fue consultado al respecto en la previa del Gran Premio de Italia 2023 y no cerró las puertas a la posibilidad.

Lando Norris y Max Verstappen tienen una relación de amistad que trasciende la Fórmula 1. Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"Sin duda es algo a lo que estaría abierto en el futuro. Creo que puedo decir con satisfacción que Max es probablemente uno de los mejores pilotos de la historia de la Fórmula 1. Nunca corrí contra él hasta que estuve en la Fórmula 1, pero siempre estuve en la categoría inferior. En karting ya lo conocía razonablemente bien", dijo.

"En 2012-2013 fue la primera vez que pude verlo y conocerlo, así que he podido ser testigo de lo que está haciendo y creo que no es solo que esté en un buen coche y sea capaz de rendir. Creo que no importa en qué coche esté, será capaz de rendir a un nivel similar. Tal vez con resultados diferentes, pero a un nivel similar, y creo que en ese punto sería genial trabajar junto a alguien así y, al mismo tiempo, ver dónde puedo estar realmente frente a él. Estaría abierto a ello. Lo invité a McLaren el otro día. Así que, si quiere venir en cualquier momento, será bienvenido", continuó.

Más allá de las posibles ganas de Verstappen y Norris de estar juntos bajo un mismo garaje en el futuro, parece poco probable que eso vaya a suceder en Red Bull según se desprende de declaraciones de Helmut Marko hace un par de semanas, cuando el asesor deportivo del equipo dijo que el equipo prefiere tener "una jerarquía clara" en su alineación de pilotos.

"Tener a Verstappen y Norris en el mismo equipo sería perfecto para los aficionados, así como para las televisiones y todos los periodistas. Por supuesto, para el éxito del equipo, queremos ganar el campeonato del mundo y la mejor manera de hacerlo es tener una jerarquía clara. Hay que tenerlo claro, no me refiero al primer piloto, sino a saber quién es el piloto más rápido", comentó el austriaco.

Información adicional por Adam Cooper

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!