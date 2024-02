Verstappen celebra la "agresividad controlada" de Red Bull en el RB20

Red Bull reveló su nuevo monoplaza para el campeonato de F1 que iniciará el próximo 2 de marzo con el Gran Premio de Bahréin, y de primera mano se pueden notar importantes cambios respecto al coche del año pasado, con el cual la escudería ganó 21 de los 22 grandes premios disputados.

Max Verstappen le sacó especialmente mucho jugo al RB19, ya que logró 19 de esos triunfos camino a ganar cómodamente su tercer campeonato del mundo. Sin embargo, el neerlandés dice estar satisfecho con las decisiones de diseño adoptadas por Adrian Newey y su equipo de cara a 2024.

"Estoy bastante contento con la dirección que han elegido. Vi los dibujos creo que en Abu Dhabi, la última carrera, y me dije: 'wow, eso es bastante diferente en cierto modo'. Y no han sido conservadores, digamos así. Creo que lo que me gusta del equipo es que teníamos un gran paquete, pero aprovecharon la oportunidad para ir por todo, diría yo, e intentar mejorarlo", dijo Verstappen este jueves en Milton Keynes.

"Por supuesto, el tiempo dirá si es realmente bueno. Pero por lo que veo en el equipo, todos están contentos con lo que han conseguido en el invierno. Pero, de nuevo, no lo sabemos. No podemos controlar lo que han hecho los demás", agregó.

Red Bull Racing RB20 Photo by: Red Bull Content Pool

Al ser consultado si creía necesario que Red Bull sea tan agresivo con su nuevo coche, Verstappen respondió: "Creo que es una agresividad controlada. Así que todo el mundo está contento. No parece que sea un signo de interrogación lo que han hecho, como si no estuvieran del todo seguros".

Un aspecto llamativo del RB20 es que presenta similitudes con el Mercedes W14 en cuanto a la cubierta del motor y los sidepods: "Yo todavía lo llamaría un estilo Red Bull. Pero sé lo que quieres decir", dijo al ser preguntado por Motorsport.com por las coincidencias de ambos coches.

Verstappen pudo conducir brevemente el RB20 el martes en Silverstone durante un día de filmación llevado a cabo por Red Bull, pero fue en condiciones de pista mojada, por lo que no pudo sacar aún grandes conclusiones.

"¡Resbaladizo!", dijo sobre sus sensaciones al volante del nuevo cohe. "Estaba mojado y hacía frío. Pero todo fue bien. Se trata de asegurarse de que, una vez montado el coche, todo funciona correctamente, porque a partir de ahí, el coche se envía a Bahréin. Y ahí es donde realmente empieza todo, empiezas a aprender más sobre el coche, montas el programa adecuado y haces muchos tipos diferentes de pruebas".

Por otro lado, el tricampeón mundial i, indicó que todavía manejó el coche nuevo en su totalidad en el simulador del equipo, a la vez que explicó que antes prefiere manejarlo en una pista real.

"No he probado mucho el coche en su totalidad, todo junto, porque siempre estoy trabajando en partes de desarrollo. Así que todavía tengo que hacerlo un poco más. Pero, de nuevo, prefiero conducir el coche en la vida real un poco más para tener información más precisa para el simulador. Pero hasta ahora, todo el mundo ha estado contento con la conducción simulada", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!