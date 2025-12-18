Verstappen: "En realidad no perdimos el título porque nunca estuvimos en la pelea"

Max Verstappen, de Red Bull, explicó por qué quedarse a las puertas de un quinto título mundial consecutivo de Fórmula 1 por apenas dos puntos no se siente realmente como una derrota.

Verstappen se quedó a solo dos puntos de superar al piloto de McLaren Lando Norris, quien aseguró su primer campeonato del mundo con un tercer puesto en la carrera final de la temporada en Abu Dhabi.

Tras una dura primera mitad del campeonato, Verstappen llegó a estar a 104 puntos del otro piloto de McLaren y entonces líder del certamen, Oscar Piastri, después del Gran Premio de los Países Bajos.

Su improbable remontada fue consecuencia de mejoras de puesta a punto en Red Bull, mientras que McLaren desperdició muchos puntos por distintos motivos, incluidos errores de los pilotos en el lado de Piastri, fallos estratégicos, un problema de fiabilidad para Norris en Zandvoort y una doble descalificación en Las Vegas por desgaste excesivo de la plancha inferior de los coches.

El sombrío panorama de Red Bull a mitad de temporada, que llevó a que el jefe del equipo Christian Horner fuera reemplazado por Laurent Mekies, es la razón por la que Verstappen no siente que haya dejado escapar un quinto título, considerando incluso afortunado haber estado tan cerca.

"Bueno, lo veo así… En realidad no lo perdimos, porque nunca estuvimos realmente en la pelea", dijo Verstappen al medio neerlandés Viaplay. "Creo que si miras toda la temporada, nunca tuvimos realmente una oportunidad de competir.

"Porque había dos de ellos, claro, [los pilotos de McLaren] se quitaron muchos puntos entre sí. Y por eso, si estás solo y en algún momento las cosas empiezan a ir mejor, entonces por supuesto recortas un poco. Algunos accidentes o errores estratégicos, descalificaciones, y en algún momento estás ahí. No siento realmente que nos hayamos perdido nada".

Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing, Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Photo by: Zak Mauger / LAT Images via Getty Images

Esa es también la razón por la que Verstappen resta importancia a la pérdida de puntos en el Gran Premio de España, cuando fue penalizado por chocar contra el Mercedes de George Russell, a pesar de que es la pérdida de puntos más evidente que estuvo completamente bajo su control.

"Sabes, creo que podemos estar contentos de haber podido competir por el campeonato", reflexionó sobre el incidente de Barcelona. "En primer lugar, nunca estuvimos liderando el campeonato. Además, también recibimos muchos regalos.

"El campeonato ciertamente no se perdió en Barcelona. Creo que hay que mirar más bien dónde tuvimos oportunidades de competir. Y sí, por supuesto, siempre hay momentos… Mira, me eliminaron en Austria (por un choque de Andrea Kimi Antonelli). Pero, de nuevo, tuvimos tantos problemas en tantas carreras antes de eso. Errores en las paradas en boxes, fines de semana en los que nada salió bien en absoluto. Así que, mirando hacia atrás, hay muchas cosas que podrías haber hecho mejor.

"Y, en última instancia, McLaren fue descalificado en Las Vegas. Si eso no ocurre, ni siquiera estás en la pelea. Así que depende de cómo lo mires. Al final no importa si es un punto, medio punto o veinte puntos. No ganar es no ganar. O estás embarazado o no lo estás. No estás medio embarazado, ¿no?"