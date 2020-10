Verstappen: no fue correcto lo que dije por radio en Portugal

Durante la segunda práctica del Gran Premio de Portugal, Max Verstappen tuvo un choque con Lance Stroll, provocando comentarios ofensivos por la radio de parte del holandés al considerar que el incidente había sido culpa del canadiense.

Cuando se le sugirió a Verstappen más tarde ese día que la gente podría ofenderse por su elección de palabras dijo "no es mi problema".

Durante su comunicación por radio el holandés dijo: “¿Este tío es un maldito ciego? ¿Qué diablos le pasa? Jesucristo. Es un retrasado, un mongol. Tengo un daño en el coche”.

Su jefe de equipo Christian Horner también minimizó los comentarios, señalando: "Algunos pilotos saben trabajar juntos, y otros no. Y a veces, cuando Max se acerca por detrás de Lance o Esteban Ocon, la situación puede ponerse pintoresca".

Sin embargo, el lenguaje de Verstappen creó un revuelo en las redes sociales y generó respuestas formales de grupos como Mongol Identity, quienes consideraron ofensivas sus palabras.

Cuestionado sobre el tema durante la ronda de medios en Imola de este viernes, Verstappen admitió que las palabras no fueron las correctas.

“Quiero decir, en primer lugar, que nunca quise ofender a nadie".

“Nunca fue mi intención. Sucedió en el calor del momento y esas cosas pueden pasar cuando estás conduciendo a tales velocidades”.

"No digo que las palabras que elegí fueran las correctas y también sé que no son correctas. Pero una vez más, nunca quise ofender a nadie con eso”.

Verstappen indicó que una vez pasado el calor del momento fue y platicó con Stroll.

“Por supuesto en que estaba maldiciendo a Lance, pero inmediatamente lo vi después, y eso es lo que los pilotos de carreras también hacen”.

"Podemos estar enfadados el uno con el otro, pero en cinco minutos cuando nos hablamos y nos miramos a los ojos eso se olvida. Creo que a veces las cosas se calientan un poco desde afuera”.

“Nunca quise herir a nadie en particular. Así que creo que no se necesita hacerlo más grande de lo que ya es. También sé que no fue correcto, pero no puedo cambiarlo. Por supuesto que aprendes de ello”.