Verstappen está "increíblemente orgulloso" por su récord de victorias

Cargar reproductor de audio

Tras conseguir su segundo título mundial de F1 en Suzuka a principios de este mes, Verstappen continuó su campaña dominante al conseguir su 14° victoria del año en el Gran Premio de México del domingo.

Esto significó que Verstappen superó el récord existente que tenían conjuntamente Michael Schumacher, desde 2004, y Sebastian Vettel, desde 2013, además de marcar el récord de cantidad de puntos anotados en una sola temporada con dos carreras aún restantes.

Tras su victoria en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Verstappen destacó su equipo Red Bull por "otra gran carrera" tras conseguir su 16° victoria del año y la novena consecutiva.

"Es simplemente una temporada increíble para nosotros como equipo", dijo Verstappen. "Nunca pensé que sería capaz de ganar 14 carreras en un año. Pero sí, por supuesto, estoy increíblemente orgulloso".

El récord de victorias en la temporada ha estado a la vista de Verstappen durante algún tiempo, pero el neerlandés ha restado importancia regularmente a la marca y a la posibilidad de conseguirla.

Al igualar el récord en el Gran Premio de Estados Unidos, Verstappen señaló la diferencia de épocas y cómo las temporadas de F1 tienen ahora más carreras. Schumacher consiguió 13 carreras en una temporada de 18 carreras, mientras que Vettel igualó esa cifra en 19 carreras en 2013.

Preguntado por Motorsport.com después de la carrera en México si su decisión de restarle importancia era una táctica para no perder la concentración, Verstappen dijo que no estaba seguro, pero que "nunca estuvo realmente interesado en las estadísticas".

"Simplemente vivo el momento", dijo Verstappen. "Solo intento, por supuesto, hacerlo lo mejor posible cada fin de semana. Intento ganar las carreras y eso, para mí, es lo más importante. Cada fin de semana, cuando vuelvo a casa y puedo decirme a mí mismo que lo he maximizado o que me he acercado a ello, me siento feliz".

"Pero, por supuesto, muchas cosas en la Fórmula 1 dependen de todo el conjunto, ¿no? Y estamos teniendo un gran paquete y sólo estoy disfrutando del momento".

"No estoy tan interesado en estar en contacto con cada estadística. Pero, por supuesto, es una temporada increíble y, por supuesto, estoy muy contento de haber ganado tantas carreras", finalizó.

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!