Verstappen corrió con los restos de un pájaro en su coche en Canadá

Max Verstappen avisó por radio a su equipo en la vuelta 11 del Gran Premio de Canadá que había golpeado un pájaro a la salida de una de las curvas. Sin embargo, el coche del holandés no pareció sufrir daños importantes y Verstappen no informó de ninguna pérdida de rendimiento posterior.

Pero, durante las inspecciones posteriores a la carrera, cuando su RB19 fue devuelto al garaje, Red Bull descubrió que los restos del animal se habían quedado atascados en la zona alrededor del conducto del freno delantero derecho.

El jefe del equipo, Christian Horner, dijo: "Creo que el momento más importante que tuvo fue golpear a ese pájaro con el que hizo media carrera con él inscrustado en el conducto del freno delantero derecho".

El propio Verstappen también reveló que vio los restos después de bajarse del coche al final.

"Todavía estaba pegado a mi coche cuando vi y, ¡no tenía buena pinta!", dijo a Sky. "También lo siento por el mecánico que tuvo que quitarlo".

Rendimiento controlado

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, en el podio. Foto por: Jake Grant / Motorsport Images

A pesar del pequeño drama causado por el pájaro, el mayor dolor de cabeza que Vertappen pareció enfrentar en el GP de Canadá fue la gestión de las temperaturas de los neumáticos, con todos los pilotos encontrando dificultades para conseguir que las gomas entraran en la ventana de funcionamiento correctas gracias a las condiciones más frías.

Horner añadió: "Han tenido problemas para calentar los neumáticos, y es difícil generar energía cuando sólo hay seis curvas y largas rectas.

"Se podía ver que los tiempos por vuelta eran muy variables para todos los pilotos en ciertos momentos.

"Pero Max fue capaz de romper el DRS y luego sacar un buen hueco antes del coche de seguridad. Después, tras el coche de seguridad, también consiguió 10 segundos de diferencia".

"Este tipo de circuito es bastante único, así que haber superado este reto también es realmente alentador".

El propio Verstappen dijo que el problema en la carrera no era gestionar la degradación, sino más bien conseguir que los neumáticos funcionaran bien.

"Normalmente se trata de la gestión de los neumáticos, ¿verdad?", dijo. "Pero hoy se trataba más de empujar. A veces el tiempo por vuelta subía y bajaba mucho.

"A veces no podías ir al límite, porque no sabías lo que ibas a conseguir. Así que, para mí, con el neumático duro, fue un poco una lucha. Y luego, con el medio, quería abrir esa brecha un poco más.

"Luego, por supuesto, en un momento dado, ves que faltan 10-15 vueltas y tienes un buen hueco, así que no quieres tomar demasiados riesgos. Probablemente no era empujar a fondo, pero no puedes relajarte demasiado porque entonces pierdes temperatura en los neumáticos", finalizó.