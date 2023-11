Verstappen se siente como "un payaso" en el show de la F1 en Las Vegas

Junto con un espectáculo de drones y actuaciones musicales, el evento incluyó una sección durante la cual los pilotos salieron de unas cajas gigantes en la recta principal y fueron presentados a la multitud.

Verstappen, quien optó por perderse un evento VIP posterior en el complejo hotelero Wynn al que el jefe de la F1, Stefano Domenicali, pidió a todos los pilotos que asistieran, dejó claro que no está disfrutando de la experiencia de Las Vegas hasta el momento.

"Para mí todos pueden saltearse estas cosas", dijo el piloto de Red Bull Racing cuando se le preguntó por la ceremonia. "No es por el cantante, es por estar ahí de pie, pareces un payaso".

Preguntado por hasta qué punto el fin de semana de Las Vegas era un espectáculo, dijo: "99% espectáculo y 1% evento deportivo".

El triple campeón del mundo prosiguió: "No hay muchas emociones, para ser sincero. Me gusta centrarme siempre en el rendimiento".

"No me gustan todas las cosas que lo rodean. Sé, por supuesto, que en algunos lugares forman parte de ello, pero digamos que no es de mi interés."

En consecuencia, Verstappen indicó que no está deseando que llegue el evento, el primero que se celebra en Las Vegas desde el Gran Premio Caesars Palace de 1982.

"¿Este fin de semana?", respondió cuando se le preguntó al respecto. "No. Estoy deseando intentar hacerlo lo mejor que pueda, pero no estoy deseando que llegue (el espectáculo)".

Foto: Simon Galloway / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing Sergio Pérez, Red Bull Racing

Verstappen reconoció que Liberty Media tiene muchas ganas de causar impacto en Las Vegas y "entendió perfectamente" su deseo de maximizar el elemento espectáculo.

"Se puede ver de dos maneras, el lado de los negocios o el lado del deporte, así que por supuesto entiendo su lado de la cuestión también, pero sólo estoy expresando mi opinión sobre el lado del rendimiento de las cosas".

"No somos parte interesada, así que nos dejamos llevar. Ellos deciden lo que hacen, ¿no?"

"Yo haría lo mismo si fuera el propietario, no escucharía a los pilotos, es mi deporte, hago con él lo que quiero si se diera el caso".

Preguntado sobre si pensaba que expresar su opinión cambiaría las cosas, restó importancia a la sugerencia.

"Tampoco es mi objetivo que suponga una gran diferencia", dijo. "Pero cuando me hacen una pregunta y siento que quiero responderla, la responderé de forma honesta".

Y añadió: "Si alguien realmente quiere ir en esta dirección, que quiere mucho más espectáculo unido al tipo de programa, supongo que tenemos que lidiar con eso".

"Pero mientras todo vaya bien, por supuesto, entonces también pueden decir que todo está funcionando bien. Pero sí, vamos a ver cuánto tiempo les gusta esto también a los aficionados".

"Yo sólo conduzco donde tengo que conducir. Quiero decir, puedes seguir expresando tu opinión sobre las cosas. Para el resto, sólo hacer su fin de semana, e ir a la siguiente (carrera)".

Foto: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing

Presionado sobre el valor de su opinión para la F1 y Liberty, Verstappen restó importancia al impacto potencial.

"Bueno, no lo sé", dijo. "Quiero decir, supongo que igual ganan dinero me guste o no, así que no depende de mí".

"Pero ya sabes, tampoco voy a fingir, siempre he expresado mi opinión en cosas positivas, y en cosas negativas".

"Y así es como soy. Y a algunas personas les gusta un espectáculo un poco más. A mí no me gusta nada, crecí viendo sólo el lado del rendimiento de las cosas, y así es como lo veo yo también. Así que para mí, me gusta estar en Las Vegas, pero no tanto para correr".

Verstappen también dejó claro que no está muy impresionado por el trazado del circuito de Las Vegas.

"Sí, no es muy interesante", dijo al ser preguntado al respecto por Motorsport.com. "Es que no hay muchas curvas, para ser honesto".

"No sé. Quiero decir, también dependerá probablemente un poco de lo adherente que sea. No parece que tenga mucho agarre, pero sí, nos dejaremos llevar".

Foto: Zak Mauger / Motorsport Images Una vista de la pista

"No creo que sea tan emocionante, eso es lo único".

"Pero naturalmente ya para mí un circuito urbano no es muy emocionante, especialmente con estos coches nuevos".

"Son demasiado pesados. Y especialmente cuando tienes poco agarre, eso no ayuda".

"Por supuesto que será genial conducir por el Strip, pero luego el trazado en sí no es lo más emocionante, creo".

"Un coche de F1 es mucho más divertido con muchas curvas de alta velocidad".

