Verstappen perdió tiempo en Bakú por los pequeños errores

Max Verstappen, campeón del mundo, que el año pasado encabezó la tabla de tiempos en nada menos que 10 rondas, solo ha brillado en la clasificación de este año en Imola obteniendo la pole, y el Gran Premio de Azerbaiyán solo ofreció una recompensa de tercera posición para la parrilla de salida para el integrante de Red Bull Racing.

No se puede hablar, por supuesto, de una crisis de Verstappen, teniendo en cuenta cómo el neerlandés fue capaz de capitalizar los infortunios y errores de Ferrari en carrera para arrebatarle el liderato del campeonato de pilotos a Charles Leclerc, pero ciertamente es extraño ver cómo el piloto de Red Bull se ha visto superado por Sergio Pérez en Mónaco y Bakú en la sesión del sábado.

También en Bakú, como en Mónaco, desde el viernes el mexicano pareció sentirse inmediatamente a gusto con el RB18, a diferencia de Max, y en la clasificación el ganador del GP de Montecarlo consiguió aventajar a su compañero de equipo por un margen de apenas 65 milésimas de segundo.

"El comienzo de la vuelta fue bueno, pero luego perdí algo al cometer algunos pequeños errores", dijo un Verstappen poco entusiasmado después de la sesión.

Max pareció sufrir los mismos problemas que tuvo en Mónaco, cuando la falta de un frontal preciso y le restó confianza en el coche.

"Hoy he tenido que luchar un poco para encontrar el equilibrio entre la parte delantera y la trasera en la vuelta rápida. Esto ha sido un problema últimamente y por eso hoy no he podido hacer más que el tercer mejor tiempo".

El tiempo de 1m41.706 le valió a Verstappen para salir desde la tercera fila de la parrilla. Un resultado por debajo de las expectativas para Max, pero está confiado de cara a la carrera de mañana en una pista impredecible, donde él mismo ya experimentó la crueldad de Bakú en 2021 cuando chocó, consecuencia de una pinchadura, cuando iba liderando.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images

En las simulaciones de carrera, los Red Bull mostraron un ritmo decididamente competitivo y la mayor velocidad punta en comparación con Ferrari podría permitir a la escudería de Milton Keynes aspirar a un quinto éxito consecutivo.

"El tercer tiempo no es lo que quería, pero creo que como equipo el segundo y el tercer puesto en la parrilla pueden darnos buenas oportunidades para mañana", dijo.

"Sólo mañana sabremos si nuestro coche tiene el ritmo para desafiar a Ferrari, pero en general creo que nos falta algo en la vuelta rápida. En cambio, en la distancia de carrera, el RB18 suele ir bien".

"Seguro que mañana volverá a hacer mucho calor y espero que eso nos favorezca. Tendremos que tener cuidado con la gestión de los neumáticos".