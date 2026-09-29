Verstappen fue una "pesadilla" para George Russell en Bakú, afirma Alex Brundle
Alex Brundle describió la persecución de Max Verstappen a George Russell en los instantes finales del GP de Azerbaiyán como algo propio de una "pesadilla".
Alex Brundle, comentarista de F1 TV, afirma que ver a Max Verstappen acechándolo implacablemente en la recta final del Gran Premio de Azerbaiyán fue una auténtica "pesadilla" para el piloto de Mercedes.
Aunque Russell había logrado una ventaja considerable, la salida del coche de seguridad reagrupó a los pilotos y, tras la reanudación, se encontró con Verstappen pegado a su zaga. El británico logró resistir y ganar la carrera de Bakú por apenas 0,1 segundos, defendiendo su posición frente al piloto de Red Bull.
Durante su participación en el podcast F1 Nation, Brundle destacó la presión a la que se vio sometido Russell.
"Por un lado, se podría pensar que George Russell no tiene nada que perder a estas alturas del campeonato, pero Verstappen realmente no tiene nada que perder, salvo la oportunidad de sumar una victoria", señaló.
"Es una auténtica pesadilla ver cómo Max Verstappen se acerca derrapando y rozando los muros —con neumáticos blandos y justo detrás de ti—, desesperado por complicarte la vida todo lo posible".
Russell reconoció que la carrera se volvió "un poco tensa" en los compases finales.
Max Verstappen, Red Bull Racing, George Russell, Mercedes
Photo by: Alex Pantling / LAT Images via Getty Images
"Fue un gran fin de semana. La situación se tensó un poco hacia el final", declaró el piloto de Mercedes a Sky Sports F1. "Max estaba apretando al máximo y nuestro ritmo era increíble; ambos estábamos sacando casi un segundo por vuelta al resto de los competidores".
Añadió que una bandera amarilla en la última vuelta de la carrera estuvo a punto de costarle la victoria: "Cuando apareció la bandera amarilla, levanté el pie. Al volver a acelerar, me quedé sin turbo; al perder potencia, fue entonces cuando él casi me adelanta. Así que, en resumen, ha sido un gran fin de semana".
La victoria de Russell en Bakú redujo a 66 puntos la diferencia en la clasificación respecto a su compañero de equipo y líder del campeonato, Kimi Antonelli. Antonelli lidera con 302 puntos, Russell ocupa la segunda posición con 236 y Lewis Hamilton, de Ferrari, es tercero con 199 puntos.
Comparte o guarda esta historia
Por qué Mercedes pensó que Verstappen estaba en un estilo de cuerda elástica contra Verstappen
Por qué Red Bull fue tan rápido en Azerbaiyán tras el problema de Verstappen en clasificación
Jacques Villeneuve defiende la decisión de Red Bull de dar órdenes de equipo en Azerbaiyán
Por qué McLaren fue mucho más lento que Mercedes en las rectas de Bakú
Russell tras una revitalizante victoria en Bakú: "Habría sido muy fácil para mí perder la fe"
Por qué Mercedes no esperaba un "Monza 2.0" de Kimi Antonelli en Bakú
Últimas noticias
Verstappen fue una "pesadilla" para George Russell en Bakú, afirma Alex Brundle
Fórmula 1 y MotoGP 2027: estas son las ocho fechas que coinciden en el calendario
Buemi descarta la suerte como la razón por la que el Toyota 8 ganó en Fuji
Gordon Johncock, dos veces ganador de las 500 Millas de Indianápolis, fallece a los 90 años
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados