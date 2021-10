Verstappen: "No tendré pesadillas por no ser campeón de F1"

Para la mayoría de los deportistas, convertirse en campeón del mundo en su disciplina es un acontecimiento que cambia la vida, la culminación de toda una vida de esfuerzo, concentración y sacrificio.

Aunque Verstappen ha sido preparado desde joven por su padre Jos para llegar a la cima de su disciplina, el piloto de 24 años parece haber desarrollado una mentalidad sorprendentemente pragmática sobre el éxito futuro.

En el Gran Premio de Turquía, el neerlandés, que está inmerso en una tensa lucha por el título de la F1 con su rival de Mercedes, Hamilton, declaró que estaba relajado sobre el resultado de 2021, diciendo que "incluso si termináramos segundos, creo que habremos tenido una gran temporada. A fin de cuentas, no va a cambiar mi vida".

Hablando en exclusiva con Motorsport.com antes del Gran Premio de Estados Unidos en Austin, Verstappen dijo que la comprensión de que hay más en la vida que competir ha ayudado a formar su fría perspectiva.

"Para ser honesto, para algunos sí cambia tu vida, pero para mí no", dijo Verstappen durante una visita a la sede en Houston de ExxonMobil, socio de combustible de Red Bull Racing.

"Por supuesto que es mi objetivo, y siempre trataré de hacerlo lo mejor que pueda, pero no va a cambiar mi vida en términos de cómo la vivo o lo que voy a hacer después".

"Veo a muchos pilotos felices o a gente que no ha ganado un campeonato. Creo que lo que hagas en la pista no debería influir en tu vida personal".

"Al menos yo no sería una persona triste si nunca ganara un campeonato. Tendré muchas cosas que hacer también después de la Fórmula 1".

"Para mí la Fórmula 1 es una parte de tu vida, pero en realidad lo más importante es lo que está fuera de la Fórmula 1. Quizá (algunos) no sepan realmente cómo afrontar eso".

Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, climbs out of his car in Parc Ferme Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Parte de su pragmatismo también proviene del hecho de que los pilotos de F1 dependen en gran medida de factores externos en su búsqueda del éxito, una realidad insuperable con la que él ya está íntimamente familiarizado.

Fue ampliamente señalado para convertirse en el campeón mundial más joven de la F1 después de su primera victoria, que batió el récord, a la edad de 18 años, en un inolvidable Gran Premio de España de 2016, pero cinco años después, la temporada 2021 ha sido su primera oportunidad genuina de desafiar a Hamilton y a Mercedes, con Red Bull finalmente capaz de proporcionar el coche para enfrentarse a la fuerza dominante de la F1.

Eso permitió a Verstappen entrar en las seis últimas carreras de 2021 con una escasa ventaja de seis puntos sobre el siete veces campeón del mundo, pero dice que no sufrirá pesadillas si Hamilton acaba superándolo.

"Si más tarde puedo decir 'he ganado el campeonato del mundo', entonces es genial, es increíble y algo con lo que sueñas, pero si no se materializa por razones obvias, donde no tenías el paquete adecuado para hacerlo o simplemente no encajó o tuviste mala suerte, entonces que así sea", agregó.

"No es que vaya a despertarme en mitad de la noche por tener pesadillas al respecto. Para mí no va a cambiar mi vida".

ExxonMobil Red Bull Racing graphic Photo by: ExxonMobil