Verstappen: "La chicana de Miami no es para los coches de la F1 actual"

El Miami International Autodrome, una instalación temporal que rodea el estadio Hard Rock de los Miami Dolphins de la NFL, presentó una variada mezcla de curvas de media y alta velocidad, una larga recta y una sección muy apretada debajo de una autopista.

El trazado de 5,41 km no produjo un gran espectáculo, lo que se atribuye en parte a la falta de agarre de la superficie fuera de la línea de carrera. Sin embargo, en general recibió modestos elogios de los pilotos, que sólo señalaron la accidentada chicana de la curva 14-15 como área a mejorar.

Antes de la carrera, la combinación del Sector 2 fue calificada como la chicana de Mickey Mouse o de Fórmula E, y el ganador de la carrera, Verstappen, indicó luego del gran premio que esperaba que se modificara para el evento del próximo año, recordando lo mal que la pasó el viernes en la primera práctica al rebotar sobre los altos bordillos.

"Creo que, en cuanto a la pista, podemos mejorar algunas áreas", dijo el piloto de Red Bull Racing. "La chicana (de las curvas) 14-15 es una combinación un poco complicada. Creo que si hubiera estado en un kart, sería una chicana agradable de tomar, pero no en un coche de F1 como el que tenemos en este momento".

"Recuerdo que en las cuatro vueltas que di el viernes, casi me desmayo porque golpeé el primer bordillo y mi cabeza rebotó de izquierda a derecha al menos cinco, seis veces, pero realmente mal".

"Si te pasas un poco, sólo porque es tan largo, tan ancho, tan rígido y súper pesado ese pequeño bordillo que es, simplemente no está hecho para ello para ser honesto".

"Así que, tal vez tengamos que cambiar la disposición del bordillo ya, que sea un poco más de una rampa progresiva y se vea un poco más agradable para pasar. Quizá eso ya ayude. Pero sí, es muy lento y creo que nuestros coches se ven mucho mejor si es una combinación un poco más fluida".

Carlos Sainz, piloto de Ferrari, que terminó tercero en la carrera del pasado domingo, consideró que pasar bien los bordillos de la chicana requería un poco de suerte.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Debido a la limitada área de escape disponible en la siguiente curva, el español estuvo de acuerdo en que se necesitaba una chicana lenta en esa parte del circuito, pero dijo que los pilotos ya estaban discutiendo ajustes con la F1 para producir una mejor curva.

"Creo que es una chicana que con esta generación de coches que son pesados, que son anchos, justo cuando pasas por esos dos bordillos del vértice, casi parece que necesitas un poco de suerte para tomarla y a veces lo haces en un ángulo raro y el coche rebota mucho, luego a veces aciertas y ganas una o dos décimas", explicó.

"Es una curva que no es natural. Creo que sigue siendo necesaria porque no hay mucho espacio allí y hay que ir bastante despacio al acercarse a la 16 porque no hay escapatoria. Así que necesitamos algo lento, necesitamos algo estrecho".

"Es una pista nueva que siempre va a pasar por estas fases y ya estamos en contacto con la FOM, con Ross (Brawn) y su equipo para solucionarlo y montar un circuito mejor".

El compañero de equipo de Sainz, Charles Leclerc, que comenzó la carrera desde la pole pero fue superado por Verstappen en el primer stint, fue uno de los pocos pilotos que realmente disfrutó del desafío que supuso la inusual chicana.

Sin embargo, estuvo de acuerdo en que un ajuste del trazado podría beneficiar al espectáculo.

"Creo que soy el único piloto de la parrilla al que le ha gustado esta chicana. La disfruté", dijo.

"Pero por otro lado, estoy de acuerdo en que para la acción de la carrera, creo que podemos hacer algo mejor porque seguir (a otro coche) no era fácil en esa parte, también para la visibilidad es bastante difícil una vez que tienes un coche delante porque necesitas ser muy preciso en los bordillos".

"Eso hace que sea aún más difícil de seguir, pero aparte de eso, realmente lo disfruté bastante".