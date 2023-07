Verstappen: "Los planes con los coches de 2026 se ven terribles"

Motorsport.com reveló durante el fin de semana del Gran Premio de Austria que ha surgido una preocupación sobre el peligro de que la F1 dé un paso en falso con las normas si no conecta perfectamente las reglas del chasis con los nuevos motores previstos.

Con un reparto a partes iguales entre la potencia del motor de combustión interna y la potencia eléctrica, ha surgido la preocupación de que los pilotos se queden sin batería a mitad de vuelta, o que tengan que utilizar los coches de formas extrañas, como reducir marchas en las rectas.

El jefe de Red Bull, Christian Horner, advirtió en Austria que existía un riesgo muy real de que la F1 estrenara coches que no dieran un buen espectáculo.

"Tal vez donde tenemos que prestar atención urgente antes de que sea demasiado tarde, es mirar la relación entre la potencia de combustión y la potencia eléctrica para asegurarnos de que no estamos creando un Frankenstein técnico que requerirá que el chasis compense hasta tal punto con aero móvil y reduzca la resistencia aerodinámica a tal nivel que las carreras se verán afectadas", dijo.

Verstappen, campeón del mundo reinante, asegura que ha visto trazos de simulación de cómo se comportarían los coches de 2026, y sus primeras impresiones no son nada buenas.

"He estado hablando de eso también con el equipo, y he visto los datos ya en el simulador también", dijo. "Para mí, parece bastante terrible".

"Si vas a fondo en la recta de Monza, y no sé lo que es, como cuatrocientos o quinientos (metros) antes del final de la recta, tienes que reducir la marcha a fondo porque es más rápido. Creo que ese no es el camino a seguir. Pero claro, probablemente sea uno de los peores circuitos".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto: Mark Sutton / Motorsport Images

Más allá del aspecto puramente de conducción, Verstappen teme que el reglamento ponga demasiado énfasis en el rendimiento del motor, lo que podría dividir el pelotón y arruinar las carreras.

"Para mí, el problema es que parece que va a ser una competición de motores de combustión interna, así que quien tenga el motor más potente tendrá un gran beneficio", dijo.

"No creo que esa deba ser la intención de la Fórmula 1, porque entonces se iniciará de nuevo una guerra masiva de desarrollo, y resultará bastante caro encontrar, probablemente, unos pocos caballos de potencia aquí y allá. Creo que en realidad debería ser al revés. Además, los coches probablemente tienen mucho menos resistencia aerodinámica. Por lo tanto, será aún más difícil adelantar en la recta".

La forma en que la F1 planea garantizar que los coches tengan una resistencia aerodinámica mínima en las rectas es mediante la introducción de sistemas aerodinámicos activos, que podrían incluir alerones móviles o piezas retráctiles.

Aunque en teoría esto suena vanguardista, Verstappen se muestra escéptico acerca de que sea la dirección correcta para la F1.

"Tienes la aerodinámica activa, que no puedes controlar, y el sistema la controlará por ti", dijo. Creo que eso lo hace muy incómodo de conducir, porque prefiero controlarlo yo mismo".

"Por supuesto, cuando estás detrás de alguien, a lo mejor necesitas más delante o más detrás. Ese tipo de cosas. Pero si el sistema empieza a controlarlo por ti, no creo que sea el camino correcto".

"Además, el peso está subiendo de nuevo. Así que sí, tenemos que mirar seriamente esto porque 2026 no está tan lejos. Y en este momento, para mí, tiene muy mala pinta por todos los números y por lo que ya veo en los datos. Por lo tanto, no es algo que me entusiasme por el momento".

¡Si quieres mantenerte informado al instante sobre las últimas noticias de la Fórmula 1, entra en nuestro canal de Telegram y recibirás todas las novedades de la categoría!

Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, se felicitan mutuamente en Parc Ferme 1 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, rocía Champán en el podio 2 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, rocía Champán en el podio 3 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, rocía el Champán de la victoria en el podio. 4 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, rocía el Champán de la victoria en el podio. 5 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, se felicitan mutuamente en Parc Ferme 6 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 7 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 8 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1ª posición, llega a Parc Ferme 9 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, 2ª posición, llega a Parc Ferme 10 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, 1ª posición, llega a Parc Ferme 11 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, rocía el Champán de la victoria en el podio. 12 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, rocía el Champán de la victoria en el podio. 13 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, rocía el Champán de la victoria en el podio. 14 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, rocía Champán en el podio 15 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, Fernando Alonso, Aston Martin F1 Team, Zhou Guanyu, Alfa Romeo F1 Team, en Parc Ferme 16 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Oscar Piastri, McLaren, George Russell, Mercedes-AMG, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, en Parc Ferme 17 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin F1 Team, Esteban Ocon, Alpine F1 Team, Valtteri Bottas, Alfa Romeo F1 Team, en Parc Ferme 18 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, llega al podio 19 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, lo celebra con su equipo a su llegada al Parc Ferme 20 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 21 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra su llegada al Parc Ferme 22 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, se felicitan mutuamente en Parc Ferme 23 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, se felicitan mutuamente en Parc Ferme 24 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, Sergio Pérez, Red Bull Racing, 3ª posición, se felicitan mutuamente en Parc Ferme 25 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, lo celebra con su equipo a su llegada al Parc Ferme 26 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing, 1ª posición, lo celebra con su equipo a su llegada al Parc Ferme 27 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Charles Leclerc, Scuderia Ferrari, 2ª posición, celebra con su equipo a su llegada al Parc Ferme 28 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 29 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 30 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 31 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60 32 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19, hace una parada 33 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Lance Stroll, Aston Martin AMR23, hace una parada en boxes 34 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523, Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 35 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 36 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14, Sergio Pérez, Red Bull Racing RB19 37 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 38 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Alex Albon, Williams FW45, Esteban Ocon, Alpine A523, Lance Stroll, Aston Martin AMR23 39 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 40 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 41 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 42 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23 43 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 44 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images George Russell, Mercedes F1 W14 45 / 57 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, hace una parada en boxes 46 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, hace una parada 47 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, hace una parada 48 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23, en boxes 49 / 57 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF-23 50 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lucha con Charles Leclerc, Ferrari SF-23 51 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lucha con Charles Leclerc, Ferrari SF-23 52 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, lucha con Charles Leclerc, Ferrari SF-23 53 / 57 Foto de: Andy Hone / Motorsport Images Lando Norris, McLaren MCL60, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, Nico Hulkenberg, Haas VF-23, Pierre Gasly, Alpine A523, el resto de la parrilla en la salida. 54 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida. 55 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Lando Norris, McLaren MCL60, Lance Stroll, Aston Martin AMR23, el resto de la parrilla en la salida. 56 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Lando Norris, McLaren MCL60, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, el resto de la parrilla en la salida. 57 / 57 Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images