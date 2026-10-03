Verstappen logra la pole seguido de Hamilton en el GP de Bahréin en Malasia; Colapinto y Checo Pérez arrancan atrás

Max Verstappen alcanzó en el circuito de Sepang su primera pole position de la temporada y el domingo buscará ganar por primera vez en 2026 en el escenario donde fue el ganador en la última visita de la Fórmula 1 en 2017.

El piloto neerlandés lideró la Q1 y la Q2, y comenzó de la misma manera en la Q3 al marcar un tiempo de 1m35s250, seguido de Hadjar para un 1-2 parcial de Red Bull.

Antonelli, que tuvo que usar un juego extra de neumáticos nuevos para pasar la Q2 después de que le borraran su primer intento por exceder los límites de pista, dispuso de un juego nuevo menos para la Q3. Fue el último en salir a pista en primera parte de la fase final de la sesión y se colocó tercero con 1m35s631, seguido de Hamilton, Piastri y Leclerc.

Los pilotos regresaron a la pista para un último intento y Verstappen mejoró su marca a 1m35s130, mientras que Hamilton giró en 1m35s428 para desplazar a Hadjar, quien no pudo mejorar en el final y quedó tercero, pero arrancará octavo ante la penalización de cinco puestos que tiene para la parrilla.

El tiempo anterior de Antonelli le alcanzó para lograr el cuarto lugar, que se transformará en tercero el domingo para arrancar la carrera. También ganarán una posición quienes lo siguieron: Leclerc, Norris y Piastri y Russell, no pudo ir más allá del octavo lugar al quedar a siete décimas de la cima.

Pierre Gasly le ganó a Gabriel Bortoleto el duelo por ser el mejor del resto y quedó noveno, mientras que el brasileño completó el top 10.

Oscar Piastri, McLaren Photo by: Srinivasa Krishnan

Liam Lawson recibió el rebufo de Arvid Lindblad en el final de la Q2, pero eso no le alcanzó para llegar a la Q3, ya que Bortoleto superó su vuelta de 1m37s023 sobre la bandera a cuadros y lo desplazó de la décima posición.

Aston Martin logró meter a sus dos pilotos en la Q2, donde Fernando Alonso alcanzó la 12ª posición y Lance Stroll fue 14°, con el Williams de Carlos Sainz entre los dos.

Debido a sus respectivas penalizaciones para la parrilla de salida, ni Colapinto ni Lindblad marcaron tiempos en la Q2.

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Nico Hulkenberg quedó eliminado temprano en la clasificación por segundo fin de semana consecutivo al bloquear en la curva 14 en su vuelta final y terminar 17° en la Q1, aunque ganará dos posiciones por las mencionadas sanciones a Colapinto y a Lindblad.

Ninguno de los Haas pudo progresar a la Q2, con Oliver Bearman y Esteban Ocon en la 18ª y 19ª posición, respectivamente, seguidos del Williams de Alex Albon.

Valtteri Bottas le ganó el duelo interno en Cadillac a Sergio Pérez, que fue 22° con un mejor tiempo personal de 1m38s933, a tres décimas de su compañero de equipo.