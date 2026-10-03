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Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

Verstappen logra la pole seguido de Hamilton en el GP de Bahréin en Malasia; Colapinto y Checo Pérez arrancan atrás

Max Verstappen dominó la clasificación para el GP de Bahréin de F1 2026 en Malasia y Lewis Hamilton fue segundo. Checo Pérez partirá 20° el domingo y Franco Colapinto lo hará 21° por sus penalizaciones.

Federico Faturos
Federico Faturos
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Srinivasa Krishnan

Max Verstappen alcanzó en el circuito de Sepang su primera pole position de la temporada y el domingo buscará ganar por primera vez en 2026 en el escenario donde fue el ganador en la última visita de la Fórmula 1 en 2017.

El piloto neerlandés lideró la Q1 y la Q2, y comenzó de la misma manera en la Q3 al marcar un tiempo de 1m35s250, seguido de Hadjar para un 1-2 parcial de Red Bull.

Antonelli, que tuvo que usar un juego extra de neumáticos nuevos para pasar la Q2 después de que le borraran su primer intento por exceder los límites de pista, dispuso de un juego nuevo menos para la Q3. Fue el último en salir a pista en primera parte de la fase final de la sesión y se colocó tercero con 1m35s631, seguido de Hamilton, Piastri y Leclerc.

Los pilotos regresaron a la pista para un último intento y Verstappen mejoró su marca a 1m35s130, mientras que Hamilton giró en 1m35s428 para desplazar a Hadjar, quien no pudo mejorar en el final y quedó tercero, pero arrancará octavo ante la penalización de cinco puestos que tiene para la parrilla.

El tiempo anterior de Antonelli le alcanzó para lograr el cuarto lugar, que se transformará en tercero el domingo para arrancar la carrera. También ganarán una posición quienes lo siguieron: Leclerc, Norris y Piastri y Russell, no pudo ir más allá del octavo lugar al quedar a siete décimas de la cima.

Pierre Gasly le ganó a Gabriel Bortoleto el duelo por ser el mejor del resto y quedó noveno, mientras que el brasileño completó el top 10.

Oscar Piastri, McLaren

Oscar Piastri, McLaren

Photo by: Srinivasa Krishnan

Liam Lawson recibió el rebufo de Arvid Lindblad en el final de la Q2, pero eso no le alcanzó para llegar a la Q3, ya que Bortoleto superó su vuelta de 1m37s023 sobre la bandera a cuadros y lo desplazó de la décima posición.

Aston Martin logró meter a sus dos pilotos en la Q2, donde Fernando Alonso alcanzó la 12ª posición y Lance Stroll fue 14°, con el Williams de Carlos Sainz entre los dos.

Debido a sus respectivas penalizaciones para la parrilla de salida, ni Colapinto ni Lindblad marcaron tiempos en la Q2.

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Nico Hulkenberg quedó eliminado temprano en la clasificación por segundo fin de semana consecutivo al bloquear en la curva 14 en su vuelta final y terminar 17° en la Q1, aunque ganará dos posiciones por las mencionadas sanciones a Colapinto y a Lindblad.

Ninguno de los Haas pudo progresar a la Q2, con Oliver Bearman y Esteban Ocon en la 18ª y 19ª posición, respectivamente, seguidos del Williams de Alex Albon.

Valtteri Bottas le ganó el duelo interno en Cadillac a Sergio Pérez, que fue 22° con un mejor tiempo personal de 1m38s933, a tres décimas de su compañero de equipo.

Fórmula 1 - GP de Bahréin en Malasia - Clasificación

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Vueltas Tiempo Intervalo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull 12

1'35.130

   S 209.763
2 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari 15

+0.298

1'35.428

 0.298 S 209.108
3 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull 12

+0.428

1'35.558

 0.130 S 208.823
4 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes 12

+0.501

1'35.631

 0.073 S 208.664
5 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari 12

+0.536

1'35.666

 0.035 S 208.588
6 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes 12

+0.627

1'35.757

 0.091 S 208.389
7 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes 12

+0.632

1'35.762

 0.005 S 208.379
8 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes 12

+0.741

1'35.871

 0.109 S 208.142
9 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes 18

+2.080

1'37.210

 1.339 S 205.275
10 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi 18

+2.543

1'37.673

 0.463 S 204.302
11 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull 12

+1.893

1'37.023

   S 205.670
12 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda 9

+2.090

1'37.220

 0.197 S 205.254
13 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes 12

+2.397

1'37.527

 0.307 S 204.607
14 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda 12

+2.436

1'37.566

 0.039 S 204.526
15 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes 8

+2.049

1'37.179

   S 205.340
16 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull 9

+2.753

1'37.883

 0.704 S 203.863
17 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi 6

+2.840

1'37.970

 0.087 S 203.682
18 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari 9

+2.850

1'37.980

 0.010 S 203.661
19 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari 9

+3.103

1'38.233

 0.253 S 203.137
20 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes 6

+3.470

1'38.600

 0.367 S 202.381
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari 6

+3.481

1'38.611

 0.011 S 202.358
22 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari 6

+3.803

1'38.933

 0.322 S 201.700
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