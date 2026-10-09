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Crónica de clasificación
Fórmula 1 GP de Singapur

Verstappen logra la pole para la sprint en Singapur; Colapinto 11° y Sergio Pérez en 20°

Max Verstappen logró la pole position para la carrera corta del Gran Premio de Singapur. Franco Colapinto quedó cerca de la SQ3 y Checo Pérez sufrió un incidente que provocó la bandera roja.

Luis Ramírez
Luis Ramírez
Editado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Max Verstappen necesitó de solo un giro para llevarse la posición de privilegio para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur destruyendo a sus rivales, esto en una clasificación donde el argentino Franco Colapinto rozó la SQ3. El mexicano Sergio Pérez sufrió un incidente en la SQ1 provocando la única bandera roja de la sesión. 

Sin embargo, el resultado de Verstappen está en suspenso dado que existe una investigación sobre él por una posible infracción en banderas amarillas. 

Más de la F1 :

SQ1

La primera ronda de eliminación estuvo marcada por el incidente de Sergio Pérez. El piloto mexicano no logró girar en la curva 4 y su Cadillac impactó contra la barrera de seguridad provocando daños en el alerón delantero y la bandera roja en el circuito.

El mexicano quedó eliminado en la posición 20 junto con Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alex Albon, Valtteri Bottas y Carlos Sainz.

En la parte delantera fue Max Verstappen quien se clasificó primero con un tiempo de 1m33.477s superando a George Russell, quien saltó en su último intento a la segunda posición a solo 0.096s. A dos décimas quedó Lewis Hamilton y a medio segundo Charles Leclerc. A ellos le siguieron Isack Hadjar, Lando Norris y Oscar Piastri.

Andrea Kimi Antonelli se situó noveno.

Horarios del resto del fin de semana en Singapur:

SQ2

Charles Leclerc logró el mejor tiempo en la segunda ronda con un tiempo de 1m32.457s superando a Hamilton por 0.105s estableciendo un 1-2 de Ferrari. Norris cerró en el tercero superando a Russell y Verstappen quedando a cuatro décimas de segundo del tiempo del monegasco.

Franco Colapinto estuvo cerca de alcanzar la SQ3. El de Alpine se colocó en décimo en el último minuto, pero a la espera del resultado de George Russell que saltó a la cuarta posición y, con ello, eliminó al argentino quien arrancará 11.

Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso y Esteban Ocon partirán de las posiciones 12 a 16.

SQ3

Ya con los neumáticos blandos en la sesión y con solo un intento por delante la pelea por la pole position para la carrera corta fue cerrada. Lando Norris saltó al primer puesto inicialmente con un giro de 1m31.587s seguido por su compañero Oscar Piastri a 0.189s. Detrás de ellos se alinearon los Mercedes de Russell y Antonelli, pero a la espera de los Ferrari y los Red Bull.

Con menos de tres minutos restantes fue Leclerc quien se colocó en la cima con una vuelta de 1m31.568s superando, en ese instante, a Norris por 19 milésimas de segundo.

Hamilton respondió y tras marcar parciales púrpuras en el primero sector perdió terreno en la segunda y tercera parte del circuito, incluido tráfico, lo cual lo dejó en la tercera posición.

Verstappen saltó al circuito para un solo intento y con eso le bastó para tomar la primera plaza con un registro de 1m31.156s. Russell se colocó en segundo a 0.120s dejando a Leclerc en tercero con Piastri y Norris cerrando el top 5.

Hamilton arrancará sexto seguido por Antonelli en séptimo.

Más de la F1 :

Fórmula 1 - GP de Singapur - Clasificación Sprint

Todas las estadísticas
 
Cla Piloto # Chasis Motor Tiempo Neumáticos Km/h
1 Netherlands M. Verstappen Red Bull Racing 3 Red Bull Red Bull

1'31.156

   195.094
2 United Kingdom G. Russell Mercedes 63 Mercedes Mercedes

+0.120

1'31.276

   194.837
3 Monaco C. Leclerc Ferrari 16 Ferrari Ferrari

+0.243

1'31.399

   194.575
4 Australia O. Piastri McLaren 81 McLaren Mercedes

+0.298

1'31.454

   194.458
5 United Kingdom L. Norris McLaren 1 McLaren Mercedes

+0.431

1'31.587

   194.176
6 United Kingdom L. Hamilton Ferrari 44 Ferrari Ferrari

+0.546

1'31.702

   193.932
7 Italy A. Antonelli Mercedes 12 Mercedes Mercedes

+0.693

1'31.849

   193.622
8 New Zealand L. Lawson RB 30 RB Red Bull

+1.185

1'32.341

   192.590
9 France I. Hadjar Red Bull Racing 6 Red Bull Red Bull

+1.791

1'32.947

   191.334
10 France P. Gasly Alpine 10 Alpine Mercedes

+1.999

1'33.155

   190.907
11 Argentina F. Colapinto Alpine 43 Alpine Mercedes

+2.093

1'33.249

   190.715
12 Germany N. Hulkenberg Audi 27 Audi Audi

+2.264

1'33.420

   190.366
13 United Kingdom O. Bearman Haas F1 87 Haas Ferrari

+2.267

1'33.423

   190.359
14 Brazil G. Bortoleto Audi 5 Audi Audi

+2.310

1'33.466

   190.272
15 Spain F. Alonso Aston Martin Racing 14 Aston Martin Honda

+2.578

1'33.734

   189.728
16 France E. Ocon Haas F1 31 Haas Ferrari

+3.212

1'34.368

   188.453
17 United Kingdom A. Lindblad RB 41 RB Red Bull

+3.980

1'35.136

   186.932
18 Canada L. Stroll Aston Martin Racing 18 Aston Martin Honda

+4.506

1'35.662

   185.904
19 Thailand A. Albon Williams 23 Williams Mercedes

+4.974

1'36.130

   184.999
20 Mexico S. Pérez Cadillac 11 Cadillac Ferrari

+5.604

1'36.760

   183.794
21 Finland V. Bottas Cadillac 77 Cadillac Ferrari

+5.712

1'36.868

   183.590
22 Spain C. Sainz Williams 55 Williams Mercedes

+6.220

1'37.376

   182.632
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