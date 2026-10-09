Verstappen logra la pole para la sprint en Singapur; Colapinto 11° y Sergio Pérez en 20°

Max Verstappen necesitó de solo un giro para llevarse la posición de privilegio para la carrera sprint del Gran Premio de Singapur destruyendo a sus rivales, esto en una clasificación donde el argentino Franco Colapinto rozó la SQ3. El mexicano Sergio Pérez sufrió un incidente en la SQ1 provocando la única bandera roja de la sesión.

Sin embargo, el resultado de Verstappen está en suspenso dado que existe una investigación sobre él por una posible infracción en banderas amarillas.

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SQ1

La primera ronda de eliminación estuvo marcada por el incidente de Sergio Pérez. El piloto mexicano no logró girar en la curva 4 y su Cadillac impactó contra la barrera de seguridad provocando daños en el alerón delantero y la bandera roja en el circuito.

El mexicano quedó eliminado en la posición 20 junto con Arvid Lindblad, Lance Stroll, Alex Albon, Valtteri Bottas y Carlos Sainz.

En la parte delantera fue Max Verstappen quien se clasificó primero con un tiempo de 1m33.477s superando a George Russell, quien saltó en su último intento a la segunda posición a solo 0.096s. A dos décimas quedó Lewis Hamilton y a medio segundo Charles Leclerc. A ellos le siguieron Isack Hadjar, Lando Norris y Oscar Piastri.

Andrea Kimi Antonelli se situó noveno.

SQ2

Charles Leclerc logró el mejor tiempo en la segunda ronda con un tiempo de 1m32.457s superando a Hamilton por 0.105s estableciendo un 1-2 de Ferrari. Norris cerró en el tercero superando a Russell y Verstappen quedando a cuatro décimas de segundo del tiempo del monegasco.

Franco Colapinto estuvo cerca de alcanzar la SQ3. El de Alpine se colocó en décimo en el último minuto, pero a la espera del resultado de George Russell que saltó a la cuarta posición y, con ello, eliminó al argentino quien arrancará 11.

Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Gabriel Bortoleto, Fernando Alonso y Esteban Ocon partirán de las posiciones 12 a 16.

SQ3

Ya con los neumáticos blandos en la sesión y con solo un intento por delante la pelea por la pole position para la carrera corta fue cerrada. Lando Norris saltó al primer puesto inicialmente con un giro de 1m31.587s seguido por su compañero Oscar Piastri a 0.189s. Detrás de ellos se alinearon los Mercedes de Russell y Antonelli, pero a la espera de los Ferrari y los Red Bull.

Con menos de tres minutos restantes fue Leclerc quien se colocó en la cima con una vuelta de 1m31.568s superando, en ese instante, a Norris por 19 milésimas de segundo.

Hamilton respondió y tras marcar parciales púrpuras en el primero sector perdió terreno en la segunda y tercera parte del circuito, incluido tráfico, lo cual lo dejó en la tercera posición.

Verstappen saltó al circuito para un solo intento y con eso le bastó para tomar la primera plaza con un registro de 1m31.156s. Russell se colocó en segundo a 0.120s dejando a Leclerc en tercero con Piastri y Norris cerrando el top 5.

Hamilton arrancará sexto seguido por Antonelli en séptimo.