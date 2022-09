Verstappen ve "potencial" para pelear la victoria en Monza

Cargar reproductor de audio

Antes de la clasificación, Verstappen ya era consciente de que no saldría desde la primera plaza en la carrera del Gran Premio de Italia 2022 de Fórmula 1, debido a su penalización de cinco posiciones por cambiar uno de los elementos de su unidad de potencia.

Pese a ello, y al igual que en Spa-Francorchamps, luchó por hacer la pole, aunque sabía que no iba a contar para las estadísticas, pero a diferencia importante de lo sucedido en el GP de Bélgica, en esta ocasión no fue el piloto más rápido, ya que le superó Leclerc por algo más de una décima.

En la clasificación, Verstappen lideró la tabla de tiempos tras la Q1, pero vio cómo Ferrari le tomaba el relevo en la segunda y en la tercera y definitiva ronda. Leclerc habría conseguido la pole de todas formas debido a las numerosas penalizaciones en la parrilla, pero prefirió conseguirla por su propia cuenta y deleitó a los aficionados locales con una vuelta que no encontró rivales.

A la espera de que la FIA confirme la parrilla de salida para mañana, en la que todo apunta que Max Verstappen saldrá cuarto, el piloto de Red Bull Racing, que tampoco sabía nada más bajarse de su monoplaza cuál era su posición de salida, se mostró bastante confiado.

"Ha estado muy cerca, la vuelta fue buena. En el primer sector he perdido un poco de tiempo, pero eso es probablemente porque aquí tenemos un poco menos de velocidad punta y también porque la primera chicane no la he trazado del todo bien".

El neerlandés explicó el porqué de su menor velocidad punta, uno de los puntos fueres del RB18 en esta temporada: "Elegimos salir a pista con un poco más de carga aerodinámica, sí. A una vuelta puede que no sea lo ideal, pero creo que para la carrera debería ser lo más correcto".

"El desgaste de los neumáticos debería ser un poco mejor también con este cambio", añadió.

Para la carrera, el actual líder del mundial reconoció que será clave evitar los accidentes en la salida y en la primera vuelta, y se mostró confiado respecto a sus posibilidades de victoria: "Voy a intentar mantenerme fuera de los problemas en la primera vuelta, y luego intentaré llegar al frente".

"¿Sigue siendo posible la victoria? Bueno, nuestras tandas largas parecían buenas el viernes, así que hay potencial para ello", concluyó Verstappen.

