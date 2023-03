Los Verstappen van a presionar en Red Bull contra Pérez, advierte Hill

Cargar reproductor de audio

Damon Hill, campeón mundial de Fórmula 1 en 1996, conoce muy bien la política que se mueve en el paddock de la máxima categoría y cómo funcionan las presiones cuando hay mucho en juego, ya que lo ha vivido en carne propia.

El británico, actual comentarista del campeonato en Sky Sports F1, analizó la actual situación interna en Red Bull Racing en una entrevista exclusiva con Motorsport.com y dejó una clara advertencia sobre lo enfrentará Sergio Pérez puertas adentro del equipo si quiere luchar con Max Verstappen por el título de pilotos 2023.

"Creo que el problema es que Max tiene una personalidad fuerte y, dentro del equipo, se trata de cuánta presión puede poner para asegurarse de que sus aspiraciones al campeonato no se vean interferidas por 'Checo'", dijo Hill al ser preguntado por las posibilidades de Pérez de plantar pelea a Verstappen.

Hill continuó con su análisis y no dudó en afirmar que tanto Max como Jos Verstappen, padre del bicampeón mundial, buscarán ejercer presión dentro de Red Bull para dejar en claro que el equipo de Milton Keynes tiene que apoyar al neerlandés sí os sí.

"Desde el punto de vista del deporte, creo que tienen que dejar que 'Checo' tenga todas las oportunidades de luchar con igualdad de condiciones dentro de ese equipo. Porque sé que la presión de los Verstappen, de su papá también, sobre Red Bull será intensa. Estará sacando la carta de decir: 'Yo soy tu futuro. Toda la oportunidad se construye a mi alrededor', y buscará sacar ventaja".

"Pérez es un tipo seguro de sí mismo"

Sergio Pérez, Red Bull Racing, 1ª posición, celebra en Yeda. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

A pesar de pintar un panorama sombrío para "Checo" Pérez dentro de Red Bull, Hill piensa que el mexicano tiene lo necesario para defenderse de un posible asedio interno, a la vez que destacó su personalidad en comparación con sus inmediatos antecesores, Pierre Gasly y Alexander Albon.

"'Checo' es un tipo seguro de sí mismo. Cuando se fue (a RBR) era una de las pocas personas en las que podía pensar que podría ser lo suficientemente fuerte como para no dejarse intimidar por el equipo hasta la sumisión. Hemos visto a chicos jóvenes ir allí y encontrarse sin amigos y pueden sentirse intimidados y han tenido que irse a otra parte, como Gasly y Albon. Incluso se podría decir que Mark Webber y Daniel Ricciardo lo han experimentado", recordó.

"Red Bull es un entorno difícil. No te abrazan y te dicen 'cuidaremos de ti, no te preocupes'. 'Checo' tiene gente a su lado y veremos cómo se desarrolla. Pase lo que pase, los Verstappen no se van a quedar de brazos cruzados. Se vio después de Arabia Saudita que Max estaba... diría que enfurruñado no es una palabra demasiado fuerte. Parecía muy infeliz por cómo fueron las cosas. No les gusta ser segundos".

Por último, Hill señaló al manager de Pérez como una persona que puede ser de importancia este año para el piloto de Guadalajara, dada su experiencia dentro de la Fórmula 1.

"'Checo' tiene un hombre muy interesante que lo maneja llamado Julian Jakobi, que trabajó para Alain Prost y Ayrton Senna, así que lleva mucho tiempo en este deporte y sabe lo que pasa en los equipos de Fórmula 1", finalizó.

Julian Jakobi y su hijo, Alexander Jakobi, en el GP de México de 2022. Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images