Verstappen ofrece una primera valoración sobre el ritmo de Red Bull en Bélgica, ¿satisfecho?

Aunque Red Bull esperaba un fin de semana muy complicado en Spa-Francorchamps debido a la gran importancia que tiene la gestión de la energía, las sesiones de entrenamientos de Fórmula 1 del viernes resultaron sorprendentemente alentadoras. Max Verstappen llegó incluso a marcar el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos, aunque, en su opinión, eso solo confirma una cosa.

Subraya que Red Bull ha conseguido situar al RB22 en un buen rango de funcionamiento desde el inicio del fin de semana de carrera por primera vez en bastante tiempo, pero Verstappen aún no saca conclusiones sobre sus posibilidades este fin de semana.

Cree que la segunda sesión de entrenamientos ofreció una imagen más representativa, en la que el holandés terminó casi medio segundo por detrás del líder, Kimi Antonelli, con su Mercedes.

"Me ha ido bien, la verdad es que no he tenido grandes problemas. El coche ha estado bastante bien ajustado.

"Probablemente en la FP2 se haya visto un poco más la diferencia real, pero no es nada sorprendente ni inesperado".

Aun así, Verstappen afirma que sigue notando las carencias de Red Bull en el aspecto eléctrico de la unidad de potencia en las largas rectas de Spa-Francorchamps.

"Es un circuito un poco complicado en cuanto a la gestión de la energía. Parece que somos un poco más lentos en las rectas en comparación con algunos de nuestros rivales, pero en cuanto al equilibrio, ha ido bastante bien".

Verstappen afirma que sigue notando las deficiencias de Red Bull en las largas rectas de Spa Foto: Alex Bierens de Haan / Getty Images

Verstappen explica la sensación "inaceptable" al reducir marchas

Un aspecto con el que Verstappen no quedó tan satisfecho durante ambas sesiones de entrenamientos fue la sensación al reducir marchas. El holandés llegó incluso a calificarla de "inaceptable" por la radio del equipo, pero después explicó que formaba parte de su habitual proceso de puesta a punto.

"Siempre soy muy sensible a estas cosas porque quiero trabajar en ello y mejorarlo.

"Creo que hubo una actualización de software o una versión anterior que hizo que me costara un poco acostumbrarme a los cambios, pero al final volvió a mejorar un poco".

Aunque esos problemas con las reducciones de marcha no son visibles desde fuera, el cambio visual más evidente en el monoplaza de Red Bull este fin de semana es, sin duda, el alerón trasero diferente.

El equipo ha dejado temporalmente de lado su alerón trasero giratorio tras los dos accidentes de Verstappen en Spielberg y Silverstone, y espera reintroducir el concepto, tras realizar modificaciones, en el Gran Premio de Hungría.

En Spa, el diseño más convencional conlleva una pequeña penalización en cuanto a resistencia aerodinámica, pero según Verstappen no será un factor decisivo este fin de semana.

"Simplemente se abre de forma diferente. Pero nosotros nos centramos en nosotros mismos y, sinceramente, no puedo sentirme decepcionado ni nada por el estilo. Ha sido un buen día para nosotros.

"No estoy seguro de cuánto más se puede sacar de él en comparación con los demás, pero en cuanto a sensaciones, ha ido bien".