Verstappen: el problema del motor en Q2 arruinó mi calificación

Max Verstappen avisó de una pérdida de potencia en su Red Bull durante su primera tanda con los neumáticos medios en la Q2, lo que le obligó a volver a boxes para que sus mecánicos intentaran repararlo.

Red Bull informó que fue un fallo en una bujía lo que causó la pérdida de potencia, pero los mecánicos pudieron completar las reparaciones a tiempo para que Verstappen volviera a salir antes del final de la sesión.

Verstappen pasó a la Q3 con los neumáticos medios, pero sufrió por igualar el ritmo de los pilotos de Mercedes en la fase final de la clasificación, terminando a medio segundo del tiempo del poleman, Valtteri Bottas, en tercer lugar.

El holandés sintió que la falta de rodaje en la Q2 le complicó la vida en la Q3, ya que le faltó ritmo en los compases finales de la clasificación.

"No sé exactamente lo que fue", dijo Verstappen al respecto. "Tuvieron que retirar la carrocería y los mecánicos hicieron un muy buen trabajo para arreglar mi coche. Pero básicamente arruinó un poco mi clasificación, porque tuve que salir con los medios, y tratar de clavar la vuelta".

"Nos las arreglamos para pasar aun así, pero estuvimos algo lejos del mejor tiempo. En la primera vuelta en la Q3, los neumáticos estaban demasiado fríos porque estaba en el medio del pelotón. Nunca llegué a un buen ritmo en el que, ya sabes, pensara que me quedaba un poco de tiempo, o que podía apretar un poco más fuerte. Fue un poco caótico".

"Incluso en la Q3, la última vuelta, fue como 'vale, creo que podríamos haberlo hecho bastante mejor aquí si hubiéramos tenido una clasificación más tranquila'. Pero si te pasa eso en la Q2, y luego tienes que clasificar con un neumático diferente también a mitad de camino, no es genial".

"No esperaba, por supuesto, superar a Mercedes en la clasificación, pero quería estar un poco más cerca y hacerlo un poco más emocionante".

"Hoy fue muy difícil, y nunca encontré ese ritmo en la clasificación, donde sabes que puedes ponerte un neumático nuevo y sabes dónde encontrar el tiempo de vuelta. Es una pena, pero aun así tercero".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

A Verstappen se le dijo inicialmente que siguiera adelante cuando informó de la pérdida de potencia, pero se metió en boxes tras intentar rodar rápido para intentar arreglar el problema.

"Tenía potencia, luego no, luego se puso en marcha de nuevo, luego no", explicó Verstappen. "Me dijeron que siguiera adelante, pero yo les dije, estoy perdiendo bastante tiempo de vuelta aquí en la recta".

"En un momento dado aborté porque no tenía sentido continuar. Vamos a ver con más detalle qué fue exactamente lo que salió mal. No es muy bonito, pero por suerte seguimos aquí".

Verstappen tiene la esperanza de que el ritmo de carrera de Red Bull le dé la oportunidad de poner en aprietos a Mercedes, pero teme que sea difícil adelantar debido a la naturaleza estrecha del circuito en Imola.

"La tanda de carrera estuvo bien, así que espero que sea un poco similar mañana", dijo Verstappen. "Esperemos que en cuanto a la velocidad máxima, estemos en una buena posición el domingo. No creo que vaya a ser muy fácil adelantar de todos modos, pero veremos lo que podemos hacer".

