Verstappen y Red Bull nominados a los Premios Laureus 2023

Max Verstappen ganó el prestigioso trofeo el año pasado tras su intensa victoria en el campeonato de la Fórmula 1 sobre Lewis Hamilton y es uno de los seis nominados para 2022 después de obtener su segundo cetro con Red Bull en la campaña pasada.

El holandés consiguió 15 victorias en 2022, batiendo el récord de todos los tiempos que antes compartían Michael Schumacher y Sebastian Vettel, al adjudicarse el campeonato a falta de cuatro carreras.

Pero Verstappen se enfrentará a una feroz oposición de sus cinco compañeros nominados, incluidas las superestrellas del fútbol Lionel Messi y Kylian Mbappe.

A sus 35 años, Messi guió finalmente a su selección argentina a su primera gloria mundialista desde 1986, desempeñando un papel fundamental en la victoria final sobre Francia en Qatar.

Mbappe también brilló en la final de Lusail, donde marcó tres goles antes de que Francia cayera en la tanda de penales.

El icono del tenis Rafael Nadal se une a la lista tras su segunda victoria en el Abierto de Australia y su decimocuarta en Roland Garros, después de varias lesiones.

El fenómeno de la pértiga Mondo Duplantis está nominado tras ganar el título mundial de 2022 con otro récord del mundo de 6m21, y consolidarse como el atleta sueco-estadounidense de moda en el atletismo.

El último nombre en la lista de seis candidatos es la estrella de la NBA Stephen Curry, elegido MVP de las Finales de la NBA tras ayudar a los Golden State Warriors a vencer a los Boston Celtics.

Además de Verstappen, los anteriores ganadores del premio al Deportista del Año de la F1 son Michael Schumacher, que lo ganó dos veces en 2002 y 2004, y Sebastian Vettel en 2014.

The Red Bull Racing team celebrate at the podium

Photo by: Red Bull Content Pool