Verstappen regresa a Drive to Survive en la quinta temporada

Drive To Survive fue uno de los productos centrales de la estrategia de la Fórmula 1 para aumentar la popularidad de la serie fuera de Europa, especialmente en Estados Unidos, donde ahora cuenta con una base de aficionados cada vez mayor.

Pero su estilo dramático, algunas mistificaciones en los argumentos y la forma en que exageraba las rivalidades llevaron a algunos pilotos a criticarla duramente, entre ellos Max Verstappen. Tras la primera temporada, en la que los productores habían retratado de forma engañosa su relación con Daniel Ricciardo, el holandés no dudó en expresar su decepción por cómo se había retratado, señalando cómo se había mantenido el mismo enfoque con Lando Norris.

Elementos que, en un principio, le habían convencido para renunciar a participar en la serie incluso en las siguientes temporadas, criticando duramente su estilo alejado de la realidad. Un problema que, según Stefano Domenicali, la Fórmula 1 ha tratado de resolver en los últimos meses hablando tanto con pilotos como con fabricantes, de forma que se pudiera encontrar una convergencia entre ambas posturas.

Una reunión aclaratoria que ha dado sus frutos, porque el bicampeón del mundo formará parte de la quinta temporada de Drive To Survive, que estará disponible en Netflix a partir del 24 de febrero. La esperanza es que, tras hablar con los implicados en la realización de la serie, la narración se ajuste más a la realidad, un elemento que Verstappen citó como aspecto esencial para su participación.

"Bueno, en primer lugar, siempre quise formar parte de ella [Drive To Survive]. Pero siempre he dicho que tiene que ser realista. Tiene que ser una imagen realista de cómo soy. Por eso teníamos que hablarlo antes. Y entendieron mi punto de vista. Y, por supuesto, entiendo que, en general, cuando se crea un espectáculo, cualquier cosa, tiene que haber drama, tiene que ser emocionante", explicó el piloto de Red Bull al margen de la presentación de la decoración del RB19 en Nueva York.

"Pero soy de los que piensan que es muy importante que te representen bien, y que no empiecen a copiar los comentarios sobre los distintos tipos de metraje cuando no era así. Así que tuve que explicarles que ese era mi punto de vista. De lo contrario, por supuesto, no quería participar. Pero sí, lo entendieron. Veremos, cuando salga, qué opinan. Pero, por supuesto, soy optimista, porque sé que también es muy importante para la Fórmula 1.