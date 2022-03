Oficial: Verstappen firma un histórico contrato con Red Bull

El director del equipo de Red Bull, Christian Horner, ha calificado el nuevo acuerdo como una "verdadera declaración de intenciones" del futuro de la escudería de Milton Keynes.

Max Verstappen ya tenía un contrato para las temporadas 2022 y 2023 tras renovar en enero de 2020, pero ahora ha firmado una renovación por otros cinco años que durará hasta 2028.

El nuevo contrato de Verstappen con Red Bull, que anula el anterior, es de siete años, lo que le convierte en el contrato más largo jamás firmado por un piloto en la Fórmula 1.

Después de ganar el mundial de 2021 en Abu Dhabi, Verstappen bromeó diciendo por radio que quería quedarse en el equipo durante los próximos "10 o 15 años", y el jefe de Red Bull Motorsport, Helmut Marko, confirmó poco después que el objetivo era acordar rápidamente una renovación.

Antes de la confirmación oficial del acuerdo, anunciada este jueves, los medios holandeses revelaron el miércoles que el nuevo contrato podría tener un valor de hasta 50 millones de euros al año, que le colocaría a la altura de lo que gana su rival Lewis Hamilton en Mercedes.

Aunque Red Bull ha perdido el apoyo de Honda, recientemente han alcanzado importantes acuerdos de patrocinio, y eso, combinado con el límite de costes de la FIA que hace que los equipos se vayan a gastar menos en otros aspectos, animó a la escudería austriaca a gastar lo que fuera necesario para mantener a su piloto estrella.

Max Verstappen took his first F1 world title last year in Abu Dhabi

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images