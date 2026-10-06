Verstappen respalda un sistema de adelantamientos al estilo de IndyCar para la Fórmula 1

Se suponía que el reglamento de Fórmula 1 de 2026 inauguraría una nueva era de carreras sostenibles e hipereficientes, con un enorme reparto de potencia 50/50 entre el motor de combustión interna y la batería eléctrica. Pero si le preguntas al competidor más implacable de la parrilla, el campeonato va exactamente en la dirección equivocada.

Durante una aparición muy esperada en el podcast P1 with Matt & Tommy, a Max Verstappen le hicieron una pregunta sencilla: si pudiera cambiar una regla en la Fórmula 1, ¿cuál sería?

Sin dudar ni un instante, el cuatro veces Campeón del Mundo dio una respuesta que hará que los puristas del automovilismo aplaudan en todo el mundo: deshacerse de los pesados y complicados V6 turbo híbridos y traer de vuelta los V8 de aspiración natural.

Verstappen: "Soluciona muchísimas cosas"

La Fórmula 1 no ha escuchado el rugido ensordecedor de un motor V8 desde el final de la temporada 2013, justo antes de que comenzara la controvertida era híbrida. Desde entonces, los coches se han vuelto increíblemente pesados y dependen en gran medida de la gestión de la batería.

Cuando le preguntaron por su cambio de reglamento definitivo, Verstappen apuntó de inmediato a la unidad de potencia.

"Ahora mismo, volvería a cambiar el motor por un V8", declaró Verstappen sin rodeos.

Para Verstappen, el regreso a los V8 no es solo cuestión de nostalgia por coches más ruidosos; es una solución fundamental para los problemas de peso y manejabilidad de la generación actual.

"Soluciona muchísimas cosas", explicó. "Un V8 de verdad es mucho mejor en todos los escenarios, ya sabes, la manejabilidad; es más ligero, mucho más divertido para competir".

Acabar con el DRS por el "push to pass"

Quizá la parte más sensacional de la fantasía V8 de Verstappen sea su solución para los adelantamientos modernos. Desde 2011, la Fórmula 1 ha dependido del Drag Reduction System - el movimiento de una aleta del alerón trasero que reduce la resistencia al aire—para fabricar adelantamientos en las rectas. Para las reglas 2026, eso ha desaparecido oficialmente, pero el neerlandés no querría verlo de regreso con los V8.

Verstappen cree que un coche V8 más ligero, combinado con un pequeño impulso eléctrico al estilo IndyCar, podría acabar por fin con el DRS para siempre.

"Y si necesitas como una batería diminuta para algo tipo push to pass, para que tampoco necesitemos más el DRS, está bien", sugirió Verstappen.

Explicó que un sistema manual de "push to pass" le da al piloto el control para hacer maniobras valientes bajo frenada, en lugar de simplemente pasar sin esfuerzo a un rival a mitad de recta porque se abrió una aleta.

"Eso es lo bastante potente como para generar un adelantamiento, pero al final de la recta tienes que lanzarte a por la maniobra", señaló, añadiendo que a veces el DRS es "demasiado potente en algunos sitios".

Aunque la F1 apunta a volver a las unidades de potencia V8 a partir de 2030, la configuración ideal de Verstappen sigue siendo deliciosamente de la vieja escuela.

"En mi mundo ideal, V8, V10, pero supongo que hoy en día será más bien V8; eso sería genial. Mucho más divertido de conducir", concluyó Verstappen. "Y luego, si añades como una pequeña batería para algo tipo push to pass, entonces creo que está bien".