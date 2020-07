Verstappen sobre comentarios de Russell: Que se centre en su coche

Russell logró pasar a Q2 por segunda carrera consecutiva al clasificarse 12º con el Williams en Hungaroring, justo por delante del piloto de Red Bull Alex Albon.

El tailandés sufrió con el equilibrio de su Red Bull RB16 el sábado, y también cometió un par de errores en su intento final de Q2 que implicaron que se quedara fuera de la Q3.

Russell salió en defensa de Albon después de la sesión, diciendo que "le hicieron parecer un idiota y no lo es en absoluto", y pidió al equipo de Red Bull "resolverlo".

Cuando se le preguntó cuánto tenía que domar el Red Bull ante las dificultades de Albon y los comentarios de Russell, Verstappen dijo que no era algo que el de Williams pudiera comentar.

"George no sabe nada sobre el equipo", dijo Verstappen. "Creo que es mejor que solo se concentre en su coche y su rendimiento en lugar de hablar por alguien más".

"Por mi parte, creo que siempre trato de sacar el máximo provecho, trato de apretar lo más fuerte que puedo. No significa que si mi coche no es, digamos, capaz de obtener la pole position me rinda. Aun así trato de llevarlo al límite".

La eliminación en Q2 de Albon se produjo tras una carrera difícil en Austria el domingo pasado, donde terminó 11 segundos detrás de Verstappen, a pesar de que el holandés hizo una parada adicional en boxes.

Cuando Motorsport.com le preguntó cómo se recuperaría de estos problemas, Albon dijo que le llevará tiempo superarlos.

"Como equipo, hemos tenido problemas al comienzo de la temporada", dijo Albon. "Obviamente, es mi primer año completo con ellos, así que estoy en ese proceso ahora mismo".

"No es lo que queremos, pero tengo que decir que todavía no estoy contento con mi rendimiento clasificatorio. Todavía siento que mi vuelta no fue ideal y definitivamente cometí algunos errores, por lo que habríamos estado en la Q3 si no hubiera sido por eso".

"Aun así, no es un top 5 donde deberíamos estar, y obviamente es más complicado conducir cuando el coche no está haciendo lo que quieres que haga".

"Estoy seguro de que vamos a ponernos al día. Sé que los chicos están trabajando a toda máquina en la fábrica y, a pesar de los problemas, estamos mejorando el coche. Al igual que lo hizo Red Bull en temporadas anteriores, estoy seguro de que seremos más fuertes hacia el final".