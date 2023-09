Verstappen responde a Hamilton: "Perder es duro para Mercedes"

A Max Verstappen se le escapó por poco la pole position en el circuito de Monza, pero eso no tiene por qué ser un desastre. Por ejemplo, el campeón del mundo espera que Red Bull Racing salga más fuerte en la carrera que durante la clasificación, por lo que aún puede mantener su racha de victorias.

Si Verstappen gana en Monza el domingo, realizará algo que nadie ha hecho todavía en la categoría reina del automovilismo: ganar 10 Grandes Premios seguidos. Estadísticamente es algo único, aunque Mercedes ha hecho algunos comentarios sobre la supremacía en los últimos días. Por ejemplo, Toto Wolff sugirió que el RB19 estaría especialmente adaptado al estilo de conducción de Verstappen y Lewis Hamilton reveló que ha tenido compañeros de equipo más fuertes en la F1 que los que ha enfrentado el holandés como Sergio Pérez.

Unas declaraciones con las que Verstappen poco o nada tiene que ver, aunque se le pide que comente en conversación con la prensa holandesa.

"Quizá esté un poco celoso de mi éxito actual, pero no me preocupa en absoluto. Puede que piense que está ganando algo con estas declaraciones o que tiene que defender algo, pero para mí realmente no tiene importancia".

En cierto modo, las declaraciones de Hamilton encajan con la sugerencia anterior de Wolff, aunque Verstappen cree que dice más de la propia actitud de Mercedes que de Red Bull. "Creo que les cuesta mucho asumir las pérdidas. Ese es obviamente el problema cuando has ganado durante tantos años".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

"Al final, también tienes que ser capaz de ser realista: si no estás, no estás. Luego también hay que saber apreciar lo que hacen otros equipos. Eso es lo que hicimos en los años en los que Mercedes dominaba", continuó en el paddock en declaraciones a Motorsport.com y otros medios.

"Principalmente nos decíamos entonces 'tenemos que trabajar más duro', porque en aquel momento no éramos lo suficientemente buenos comparados con Mercedes. Luego puedes seguir gritando o chillando que no es tan especial lo que estamos haciendo en este momento, pero al final del día sólo tienes que tratar contigo mismo, sólo tú puedes influir en eso".

Verstappen prefiere centrarse en sí mismo y, más concretamente, en intentar conseguir su décima victoria consecutiva el domingo. No es un hombre de récords, aunque este es potencialmente un momento en el que detenerse. "Muchas estadísticas son muy difíciles de comparar. Son generaciones completamente diferentes, coches diferentes y también motores diferentes. De todos modos, ganar muchas carreras seguidas siempre es difícil, incluso como equipo. Por supuesto, puedes estar un poco orgulloso de ello. Me esfuerzo por ser lo más regular posible, pero eso es precisamente lo que resulta muy difícil en la Fórmula 1".

