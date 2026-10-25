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Verstappen responde al jefe de COTA: "Puede conducir mi coche, después de cinco vueltas no podrá caminar"

Verstappen sugiere que el circuito de F1 en Austin necesita ser levantado por completo y dotado de una base mejor. Según el neerlandés, simplemente reasfaltar la pista no es suficiente para solucionar los baches "inaceptables"

Ronald Vording

Publicado: 25 oct 2026, 11:38

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Es uno de los principales temas de conversación en el paddock de la Fórmula 1 este fin de semana: los baches extremos en el Circuito de las Américas. Los pilotos expresaron sus preocupaciones durante la reunión de pilotos del viernes por la tarde, tras la cual Verstappen se quedó durante algún tiempo para hablar más a fondo con representantes de la FIA y del circuito.

Debido a que la pista fue construida sobre la infame arcilla de alta plasticidad de Texas, sufre un severo efecto de contracción y expansión. Hace dos años fue reasfaltada por completo, mientras que se llevaron a cabo dos intervenciones adicionales antes del evento de este año. El tramo entre las Curvas 9 y 11 se reasfaltó de nuevo, al tiempo que se realizaron esfuerzos para eliminar los peores baches entre las Curvas 12 y 19.

Sin embargo, según los pilotos, eso no es suficiente. Verstappen ya calificó las condiciones de la pista como "inaceptables" y "fuera de control" el jueves, añadiendo el sábado que toma analgésicos todos los días en Austin, al igual que Lando Norris necesita pastillas para el dolor de cabeza en cada sesión.

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Cuando los baches volvieron a salir a tema tras la clasificación durante la ronda de atención a los medios neerlandeses en el paddock, Verstappen dijo: "Hay algunas curvas aquí que son simplemente inaceptables".

Eso parece referirse principalmente al enorme bache en la zona de frenada de la Curva 1 y a uno bastante peligroso en la Curva 19, pero cuando Motorsport.com le planteó esto a Verstappen, explicó que hay más zonas problemáticas.

"Las Curvas 1 y 19 son verdaderamente malas, pero también toda esa sección rápida entre las Curvas 4 y 5, hay baches gigantescos ahí... Por supuesto entiendo que el suelo aquí es un problema, pero eso es algo que se debió haber analizado de antemano. Eso realmente no debería ser una excusa".

Además de representar una exigencia física considerable para los pilotos, los baches a través de las 'S' de alta velocidad son potencialmente peligrosos. Varios pilotos han estado a punto de perder el control de sus autos en ese punto durante las sesiones de práctica en Austin, y si las cosas salen mal en esa secuencia de curvas rápidas, las consecuencias podrían ser inmensas.

"Sí, son cosas que realmente no deberían pasar a velocidades tan altas, cuando el auto toca el suelo de esa manera", comentó Verstappen.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

Verstappen propone medidas drásticas

Bobby Epstein, presidente del Circuito de las Américas, respondió a los comentarios iniciales de Verstappen sugiriendo que la situación no era tan grave en la práctica como el neerlandés la había pintado.

"No nos hace sentir bien que haya un bache en el fondo de la Curva 1. No lo supimos hasta esta semana. Lo habríamos arreglado. Pero las otras cosas de las que habló Max, todos los baches alrededor de la pista, los arreglamos. La pista está en muy buen estado", dijo Epstein a ESPN.

Incluso expresó la expectativa de que Verstappen cambiaría de opinión tras la práctica del viernes.

"Max no suele equivocarse seguido, pero también tiene razón muchas veces. Suele ser muy franco y aprecio eso de él. No tuve problema con lo que dijo, pero creo que podría sorprenderse en algunas áreas al ver que los baches que pensaba que estaban aquí ya no están".

Sin embargo, cuando se le compartieron esos comentarios a Verstappen durante la atención a medios neerlandeses, demostró ser todo lo contrario. El tetracampeón mundial sigue estando muy lejos de quedar impresionado con la condición del circuito y cree que Epstein diría lo mismo si manejara el RB22.

"Lo invito a manejar mi auto", dijo Verstappen. "Creo que tendría que bajarse después de cinco vueltas y ya no podría ni caminar".

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Rose / Formula 1 via Getty Images

Según Verstappen, se necesitarán medidas drásticas en los próximos años. El jueves ya había dicho que los pilotos de F1 ya no deberían tener que aceptar tales condiciones debido al daño a sus columnas vertebrales, y tras la clasificación, el neerlandés presentó una propuesta concreta para los próximos años.

"Puedes volver a poner una nueva capa de asfalto, pero un año o dos después tendrás el mismo problema, por lo que debes analizar más a fondo.

"Creo que la FIA y la Fórmula 1 también deberían ser más estrictas al respecto. Entiendo que todo cuesta mucho dinero, pero esto realmente es solo poner una cura al problema. Necesitas excavar todo el terreno y poner unos cimientos adecuados si sabes que el suelo debajo se mueve".

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