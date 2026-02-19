Verstappen responde a los rumores de su retiro ante las críticas de los coches 2026

El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Max Verstappen ha hablado sobre la posibilidad de retirarse del campeonato a finales de 2026.

El holandés explicó anteriormente que, si no le gustan las nuevas regulaciones, podría retirarse a finales de 2026. Aunque Verstappen ha sido claro en sus críticas a los coches de F1 de 2026, ha confirmado a los medios de comunicación en Baréin que eso no significa que no pueda divertirse con ellos.

"Sí. Que algo no me guste no significa que no quiera hacerlo. Como purista y aficionado al automovilismo, preferiría que las normas fueran diferentes, pero esto es lo que hay", dijo Verstappen cuando Motorsport.com le preguntó sobre la posibilidad de retirarse.

"Intentaré sacarle el máximo partido. Me encanta trabajar con el equipo y con nuestro propio motor. Esas son las partes divertidas. ¿Preferiría unas normas diferentes? Sí, pero esta es la realidad".

Verstappen tiene otros intereses, tanto en las carreras como en su vida personal. Durante su aparición en el podcastUp To Speed, el piloto de 28 años compartió que estaba «más cerca del final» de su etapa en el campeonato que del principio.

"Diría que la normativa actual no ayuda a la longevidad de mi carrera en la Fórmula 1. Digámoslo así. Pero no importa. No importa. De todos modos, estoy muy contento con mi carrera, ya en la Fórmula 1. Puedo dejarla atrás fácilmente. Tengo muchos otros proyectos.

¿A quién le importa realmente cuando tienes 60 o 70 años si has ganado cuatro títulos o diez, porque te estás haciendo mayor? Prefiero pasar ese tiempo con mi familia y disfrutar realmente de ellos antes de que ellos también dejen de estar ahí".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Simon Galloway / LAT Images a través de Getty Images

"La semana pasada estuve esquiando con buenos amigos, mi familia y el novio de mi hermana, que se van a casar, y me di cuenta de que es fantástico poder pasar unos días juntos y apreciar la vida.

A quién le importa intentar dar la vuelta al mundo 24 veces al año, intentando conseguir otro título. No me importa si gano cuatro u ocho. Quiero vivir mi vida. Solo se vive una vez y no quiero pasar 25 años de ella compitiendo en carreras de coches.

También quiero disfrutar de la vida y de lo que hay ahí fuera. Así que ya veremos. Quizás ahora suene un poco dramático, pero es que no quiero seguir persiguiendo o intentando vivir solo para las carreras".