Fórmula 1 GP de Sao Paulo
Verstappen responde a Toto Wolff de que la era de los pilotos de F1 "implacables" ha terminado
Max Verstappen defendió su propio enfoque y sus frecuentes quejas por radio
Lydia Mee
Publicado: 5 nov 2026, 22:24
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Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
El tetracampeón de Formula 1 Max Verstappen ha respondido a la afirmación del jefe del equipo Mercedes, Toto Wolff, de que la era del piloto de F1 "implacable" ha terminado.
Después de que Kimi Antonelli, de Mercedes, consiguiera su primer campeonato mundial en el Gran Premio de México el pasado fin de semana, Wolff utilizó al piloto de 20 años como ejemplo de un nuevo tipo de campeón.
"Esta idea de ganar a toda costa, egoísta, oportunista, implacable en beneficio propio, ese modelo de piloto de carreras ha muerto", dijo Wolff.
"Tenemos un nuevo campeón que representa valores como la humildad, la integridad, la lealtad, el respeto, ser él mismo. Debería ser un modelo a seguir para muchos otros pilotos jóvenes en las categorías inferiores. Y debería ser un modelo a seguir para los pocos privilegiados en Formula 1, los que se quejan sin parar por la radio, los que protestan, los que chocan".
Wolff no nombró a ningún piloto, pero a Verstappen y al bicampeón Fernando Alonso se les pidió su opinión durante la rueda de prensa de pilotos en Interlagos.
"Quiero decir, todo el mundo tiene derecho a su opinión, ¿no? No tengo nada más que decir, la verdad", dijo Verstappen. "Cada persona es diferente de todos modos. Creo que eso es lo bueno de Formula 1, porque si todos tienen la misma personalidad, es muy aburrido".
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A Alonso se le invitó a compartir sus pensamientos sobre los comentarios de Wolff, pero se negó.
Verstappen fue más amplio cuando el tema pasó a sus propios mensajes de radio, que a menudo han incluido quejas sobre el coche esta temporada.
"Con los cambios o lo que sea de lo que me oyes quejarme, es simplemente porque nunca estoy satisfecho, porque creo que siempre ciertas cosas pueden ser mejores, y siempre intento afinar o encontrar mejoras", explicó el neerlandés.
"Así que, si lo escuchas como una queja o lo que sea, para mí es más bien asegurarme de que el equipo siempre esté mirando los detalles para intentar encontrar más tiempo por vuelta, porque sé que hay más tiempo por vuelta en ello".
Verstappen ocupa el segundo puesto en la clasificación de pilotos de cara al Gran Premio de Brasil.
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