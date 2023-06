El entorno de Verstappen responde a afirmaciones de evasión fiscal

Verstappen se mudó a Mónaco un día después de cumplir los 18 años, cuando ya era piloto de la Fórmula 1, y ha residido en el principado desde entonces, algo que no parece tener intenciones de cambiar.

"Para ser honesto, creo que, para mí, es más agradable vivir en Mónaco que en Amsterdam porque puedo ser más yo mismo", dijo el año pasado al referirse a su lugar de vivienda.

"No me gusta que me reconozcan todo el tiempo. Preferiría conducir un Fórmula 1 y que no me reconocieran en absoluto. Pero eso no es posible".

Si bien Verstappen asegura que elige vivir en Mónaco para tener una vida más tranquila, un reciente reporte en el diario De Volkskrant, el tercer periódico más grande de los Países Bajos, destaca que el piloto de Red Bull Racing se ahorra mucho dinero en impuestos al tener su domicilio allí.

De acuerdo a De Volkskrant, Si Verstappen "permanece en Mónaco hasta 2028, su beneficio fiscal aumentará hasta al menos 200 millones de euros en 13 años", a la vez que el artículo también se pregunta si se trata de un "comportamiento moralmente aceptable".

Raymond Vermeulen, representante de Verstappen, salió al cruce de lo publicado por el diario y respondió en Jinek, un programa de televisión de los Países Bajos.

Raymond Vermeulen, manager de Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

"Es incorrecto lo que escribe De Volkskrant", declaró el representante de Verstappen.

"Pagamos impuestos por las actuaciones deportivas que realizamos en Países Bajos, como los ingresos que obtuvo durante el Gran Premio de Países Bajos en Zandvoort.

"También pagamos impuestos en otros países donde él, como deportista, genera ingresos. Fuera de eso, no tenemos actividades en Países Bajos"

"¿Por qué tendríamos que pagar allí impuestos por ingresos extranjeros? Sería extraño pagar dos veces, son las reglas internacionales".

"A todo se le puede encontrar algo de moral, al final es sólo la legislación legal y fiscal y nos atenemos a ella en todas sus formas", finalizó.

