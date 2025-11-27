Verstappen: Piastri debería decir "que se vayan al diablo" si McLaren le pide apoyar a Norris
Max Verstappen considera que Oscar Piastri debería haberle dicho a McLaren que "se vaya al diablo" si le hubieran pedido apoyar a su compañero de equipo Lando Norris en su intento de convertirse en campeón mundial de Fórmula 1.
Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images
La temporada 2025 ha tenido una lucha por el título durante todo el año entre los pilotos de McLaren, en la que durante la mayor parte del tiempo Piastri llevó la ventaja, hasta que un bajón de rendimiento dl australiano hacia el final de la temporada convirtió a Norris en el favorito.
Norris lidera el campeonato por 24 puntos con dos carreras por disputarse, por lo que se proclamará campeón si supera a Piastri por al menos dos puntos en el Gran Premio de Qatar de este fin de semana.
Pero también necesita superar a Verstappen por al menos dos puntos, dado que el piloto de Red Bull ha experimentado un resurgimiento hacia el final de la temporada y ahora está igualado con Piastri tras ganar en Las Vegas en la última carrera.
El GP de Las Vegas también tuvo una doble descalificación de McLaren y, desde entonces, ha habido preguntas en torno a si el equipo británico debía pedirle a Piastri que apoye a Norris y evitar que Verstappen se convierta en una amenaza mayor.
Sin embargo, McLaren ha negado que vaya a hacer esto, lo cual, según Verstappen, es beneficioso para su propia lucha por convertirse en pentacampeón, al mismo tiempo que considera que fue lo correcto para el equipo rival.
"Es perfecto", dijo el neerlandés en Qatar. "Creo que no se puede hacer un mejor trabajo que permitirles competir, porque ¿por qué de repente decir que a Oscar ya no se le permitiría más?
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images
"Si eso me lo hubieran dicho a mí, no me habría presentado. Le habría dicho que se vaya al diablo. Así que sí, si eres un verdadero ganador en una carrera, como piloto, entonces vas por ello, incluso si estás detrás.
"De lo contrario, ¿cuál es el sentido de presentarse? De lo contrario, fácilmente puedes etiquetarte como piloto número dos, lo cual creo que él no quiere ser. Para mí, sé que estoy igualado en puntos con Oscar.
"Como dije antes, aún falta que muchas cosas salgan bien, pero creo que debería ser así, que sean libres para competir y ojalá podamos tener una gran lucha hasta el final."
Probablemente no se estarían haciendo conversaciones sobre Verstappen convirtiéndose en campeón si Norris y Piastri hubieran mantenido el segundo y cuarto lugar respectivamente en Las Vegas, dado que de lo contrario el campeón vigente estaría a 42 puntos de Norris con un máximo de 58 puntos por disputar.
Pero Verstappen sigue en la pelea y ha confirmado que su mentalidad no ha cambiado, además de dar su opinión sobre la descalificación.
Cuando se le preguntó dónde estaba cuando se enteró, dijo: "Estaba volando de regreso a casa. Sabía, por supuesto, que había algún tipo de investigación sobre el piso del monoplaza y cuando está demasiado bajo, está demasiado bajo.
Lando Norris, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing
Photo by: Patrick T. Fallon / AFP via Getty Images
"Hay mucho sobre lo que se puede argumentar. Por supuesto, cada equipo siempre lo lleva lo más bajo posible y a veces lo consigues bien. A veces es un poco más difícil de medir, pero no hay excusa. Cuando está demasiado bajo, está demasiado bajo.
"Lo mismo ocurre con otras reglas en el deporte, lamentablemente es así. Por supuesto, esa diferencia se cerró un poco con eso, pero aún son 24 puntos.
"Muchas cosas deben salir bien hasta el final para tener una oportunidad, pero definitivamente es una mejor oportunidad que la que había antes.
2Así que lo aceptamos, pero también hay que ser consciente de que incluso si ganas todo, aún necesitas un poco de suerte. Así que veremos cómo va. Para nosotros nada cambia. Vamos con todo. No tenemos nada que perder".
Comparte o guarda esta historia
Max Verstappen explica los problemas que sufrió en la clasificación sprint en Qatar
Verstappen dejará la F1 “si las nuevas reglas de 2026 no son divertidas”
Steiner pide a McLaren dejar sus juegos y tomar una decisión sobre el campeonato
Norris no teme al riesgo en Qatar: "Estoy aquí para ganar"
Piastri sonríe tras la pole al sprint en Qatar: "Un buen día para variar"
Por qué tiene que haber tolerancia cero al infringir las normas técnicas de la F1
Últimas noticias
Leclerc: "Podríamos haber estado entre los 5 primeros, pero somos muy lentos"
Hamilton se queda sin palabras tras clasificarse 18 para la sprint
Alpine necesita "paciencia, sentido común y coherencia", dice Nielsen
Detenido el expiloto de F1 Adrian Sutil por presunto fraude grave
Suscríbete y accede a Motorsport.com con tu ad-blocker.
Desde la Fórmula 1 hasta MotoGP, informamos directamente desde el paddock porque amamos nuestro deporte, igual que tú. Para poder seguir ofreciendo nuestro periodismo experto, nuestro sitio web utiliza publicidad. Aún así, queremos darte la oportunidad de disfrutar de un sitio web sin publicidad, y seguir utilizando tu bloqueador de anuncios.
Comentarios destacados