Verstappen tras su victoria en Bélgica: fui cauteloso y bajé el ritmo

Ocho victorias consecutivas, más otras dos al sprint. En los últimos tres meses la única palabra que conoce Max Verstappen es "victoria", una más que sumó en Spa con otra carrera dominada a pesar de la penalización que recibió por cambiar la caja de cambios, que le había hecho caer hasta la sexta plaza de la parrilla.

Sin embargo, una vez más el holandés remontó la pendiente, primero aprovechando el accidente en la salida entre Oscar Piastri y Carlos Sainz, con los dos pilotos sufriendo serios daños en su monoplaza, mientras que después llegó el adelantamiento a Lewis Hamilton.

Vuelta tras vuelta, el bicampeón del mundo también logró remontar sobre Charles Leclerc y su propio compañero de equipo, Checo Pérez, completando una buena maniobra al salirse de la frenada por el exterior de la curva cinco.

A partir de ahí, Verstappen marcó un ritmo inigualable para sus rivales, aunque, para ser justos, en algún momento el muro de Red Bull pidió a ambos pilotos que intensificaran la gestión. Aun así, el holandés rodó más de un segundo más rápido que sus rivales en algunos momentos, abriendo una brecha de hasta 22 segundos sobre Sergio Pérez, mientras que Leclerc se quedó a más de medio minuto.

Para Verstappen, la clave era mantenerse fuera de problemas en la primera curva, sabiendo que tenía un coche que todavía le permitiría luchar por la victoria.

"Sabía que teníamos un buen coche. Era sólo cuestión de sobrevivir a la primera curva. He estado en una posición como esa antes, así que pensé en mantenerme al margen. Y funcionó. Y a partir de ahí, creo que todos hicimos los adelantamientos correctos, yo me quedé un poco atrapado en un tren de DRS al principio. Pero una vez que el problema se resolvió, fui capaz de mantener mi ritmo. Y de nuevo, está muy bien".

"He bajado el ritmo. Por supuesto, todos miramos los números, miramos el desgaste de los neumáticos. Esta pista es muy dura con los neumáticos, así que no quieres hacer nada innecesario", explicó Verstappen cuando se le preguntó si había reducido la velocidad como, en varias ocasiones, le había pedido su ingeniero de pista.

El único riesgo lo vio en la primera parte de la carrera, cuando perdió la trasera en la subida de Eau Rouge, perdiendo momentáneamente el coche. Afortunadamente para el bicampeón del mundo, el episodio no tuvo consecuencias, lo que le permitió seguir adelante hacia su octava victoria consecutiva, menos una del récord de Sebastian Vettel en 2013:

"Sí, es probablemente la peor curva para tener un momento. Pero sí, fue difícil en las vueltas en las que llovía, porque podías ver que llovía, pero no exactamente cuánto. Y tuve un pequeño momento en el que me fui de lado. Por suerte no pasó nada, pero es una curva en la que no quieres que pase".