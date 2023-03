Verstappen llegará tarde a Arabia Saudita por un virus

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen no estará en Yeda para el media day del Gran Premio de Arabia Saudita de la Fórmula 1. Así lo ha confirmado el propio piloto a través de sus redes sociales el propio jueves, horas antes de que empiece la actividad en el paddock árabe.

"He estado mal en los últimos días debido a un virus estomacal, pero ya me encuentro recuperado. Sin embargo, tuve que posponer mi vuelo, por lo que no estaré en el circuito hasta el viernes. ¡Nos vemos en Yeda!", explicó el neerlandés en sus redes sociales.

Ese incidente supone un claro contratiempo en el desarrollo de su fin de semana. Aunque la jornada del jueves está fundamentalmente destinada a la realización de entrevistas y ruedas de prensa, los pilotos aprovechan para reconocer el estado del asfalto, mantener reuniones con los ingenieros y adaptarse al lugar en el que se celebrará el gran premio.

"Max ha estado con un virus estomacal en los últimos días, y con el consentimiento de la FIA, no estará presente el jueves en el circuito", escribió poco después el equipo, respecto a la obligatoriedad de los pilotos de estar presentes en los actos del jueves.

Se espera que Verstappen llegue a Arabia Saudita el jueves por la tarde de Yeda.

La posibilidad de que Verstappen esté listo a tiempo para los entrenamientos del viernes se ve favorecida por el hecho de que el programa del Gran Premio de Arabia Saudita se ajusta a un horario nocturno.

La primera sesión de entrenamientos libres no comenzará hasta las 16:30, hora local del viernes, y la segunda sesión tendrá lugar a las 20:00 horas. Eso le dará mucho tiempo para prepararse de antemano con el equipo.

Verstappen lidera actualmente la clasificación de pilotos de F1 tras su victoria en el arranque de la temporada de F1 en Baréin, que dominó para terminar por delante de su compañero de equipo en Red Bull Sergio Pérez.

Si Verstappen no estuviera en condiciones de viajar, entonces Red Bull tiene la posibilidad de llevar al equipo a cualquiera de los pilotos de AlphaTauri, Yuki Tsunoda y Nyck de Vries, como posible sustituto, siendo el japonés la opción más obvia debido a su experiencia.

Red Bull también cuenta con tres pilotos reserva oficiales a disposición: Liam Lawson, Dennis Hauger y Zane Maloney.

