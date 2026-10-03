Max Verstappen revela por qué Red Bull es tan fuerte en Sepang a diferencia de otras pistas

Ya en los entrenamientos del viernes se había intuido que Max Verstappen sería uno de los favoritos para la pole del Gran Premio de Baréin en Malasia. Sin embargo, en la sesión de clasificación del sábado, el piloto de Red Bull estuvo en una liga propia y se hizo con la primera posición de la parrilla de forma contundente.

El piloto de Ferrari, Lewis Hamilton, quedó segundo, a casi tres décimas de segundo, mientras que su compañero de equipo, Isack Hadjar, quedó tercero, a más de cuatro décimas de segundo. "Es fantástico y estoy muy contento de estar aquí en la pole", afirma Verstappen, encantado con su primera pole de la temporada.

"Si echamos la vista atrás a cómo ha empezado la temporada para nosotros y a los progresos que hemos hecho", añade el neerlandés, que ocupa el sexto puesto en el Campeonato del Mundo de Pilotos. Aunque ya ha subido al podio siete veces esta temporada, el cuatro veces campeón del mundo aún no ha conseguido su primera victoria de la temporada.

"En algunos circuitos estuvimos muy cerca, pero creo que este fin de semana ha sido muy positivo para nosotros", afirma Verstappen con optimismo. "Creo que, desde la primera sesión de entrenamientos libres, hemos empezado bastante bien y, a partir de ahí, simplemente hemos intentado seguir mejorando el coche".

Verstappen ha "entendido un poco mejor" el coche

El neerlandés ya marcó en su primer intento en la Q3 un mejor tiempo que habría bastado para la pole position. En el segundo intento, Verstappen incluso mejoró una décima. Sin embargo, solo puede especular sobre las razones exactas de este gran rendimiento.

"Siempre es muy difícil decir a qué se debe, pero creo que probablemente hemos entendido un poco mejor el coche en las últimas carreras", afirma el piloto de Red Bull, "aunque también las mejoras han eliminado algunas de las debilidades del coche".

"Por supuesto, siempre hay cosas que uno aún desearía, pero sí, hemos añadido piezas al coche y han funcionado. Y así de sencillo es", afirma Verstappen. "Si funcionan, se gana tiempo por vuelta y se consigue un mejor equilibrio general en el coche".

Verstappen advierte: "Es muy fácil sobrepasar el límite"

En el Circuito Internacional de Sepang, considerado un trazado que destroza los neumáticos debido a su asfalto rugoso, los de Red Bull parecen tener ventaja por ello. "Con unos neumáticos que reaccionan de forma muy sensible al equilibrio, eso también te aporta más tiempo por vuelta", explica el piloto de 29 años.

"Y luego, en una pista donde todo está muy caliente y se busca un equilibrio estable o un equilibrio integrado, eso es muy importante. Y eso es, creo, lo que hemos encontrado un poco más en los últimos fines de semana".

Max Verstappen celebra su pole para el GP de Baréin Foto: LAT Images

Además, la experiencia del cuatro veces campeón del mundo también podría haberle favorecido, ya que el líder del campeonato, Kimi Antonelli, cometió un error en la Q2 al salirse de los límites de la pista. Esto hizo que el piloto de Mercedes se quedara sin un juego de neumáticos nuevos para la Q3 y, al final, a pesar del gran paquete de actualizaciones, solo consiguió la tercera posición en la parrilla.

"A veces es más fácil hacer una vuelta limpia cuando la pista está un poco más fría", destaca Verstappen. "Aquí, cuando hace calor, es muy fácil sobrepasar el límite o tener un pequeño despiste, y entonces no te quedas muy satisfecho".

¿Es Max Verstappen también favorito para ganar la carrera?

Al menos en la clasificación, todo ha salido a la perfección para el piloto de Red Bull. Ahora afronta la carrera como favorito para la victoria, ya que las tandas largas del viernes lo sitúan como el piloto más fuerte. Lo único que aún podría aguarle la fiesta al holandés sería, probablemente, una carrera caótica bajo la lluvia.

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"Aquí siempre pasa de todo", afirma Verstappen, que también se impuso en la última carrera de Fórmula 1 celebrada hasta la fecha en Malasia. "Ya sabes, hace mucho calor para nosotros, pero también para los coches, los frenos y los neumáticos. Así que sí, la carrera va a ser sin duda dura".

"Hay que dosificar bien la carrera y, por supuesto, ahora mismo es imposible saber quién lo hará mejor", afirma el neerlandés restándole importancia a su papel de favorito. "Pero, al mismo tiempo, ya sabes, en la salida pueden pasar muchas cosas".

"Así que simplemente tenemos que estar atentos y preparados, y luego ya veremos lo competitivos que somos en carrera", afirma Verstappen, que se muestra confiado. "Me he sentido bien este fin de semana hasta ahora y espero que podamos volver a demostrarlo mañana".