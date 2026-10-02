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Fórmula 1 GP de Bahrein en Malasia

El plan de Red Bull y Verstappen para el resto de 2026 y que impactará en el futuro

Según los dos pilotos de Red Bull, las últimas carreras de 2026 son ideales para experimentar y aprender todo lo posible de cara a la próxima temporada de F1, en la que Red Bull quiere volver a luchar por el título mundial.

Ronald Vording
Ronald Vording
Publicado:
Max Verstappen, Red Bull Racing

A falta de siete u ocho fines de semana de Fórmula 1 en 2026 —dependiendo de la situación en Oriente Medio—, a Red Bull solo le quedan dos objetivos: evitar que 2026 se convierta en el primer año sin victorias del equipo desde 2015 y, en segundo lugar, aprender todo lo posible de cara a la próxima temporada.

En cuanto al primer objetivo, Verstappen ha afirmado en múltiples ocasiones que Bakú era, en teoría, la mejor oportunidad para Red Bull debido al trazado y a que Mercedes aún no podía contar con su tan esperada actualización, pero aprender de cara a 2027 es, posiblemente, aún más importante según el cuatro veces campeón del mundo.

"Ahora tenemos que esperar un poco en las próximas carreras para ver cómo va a rendir nuestro coche, lo cual probablemente también sea bastante bueno para nosotros, para ver todos estos tipos diferentes de circuitos", afirmó Verstappen.

"Probablemente aprenderemos mucho en estas próximas carreras sobre lo que necesitamos para el año que viene y lo que queremos hacer con el coche.

"De todos modos, no estamos luchando por el campeonato, así que para nosotros es una gran oportunidad de aprendizaje. Pero, por supuesto, los últimos fines de semana ya han sido mucho mejores que el inicio de la temporada".

Cuando de Motorsport.com pregunta a su compañero de equipo, Isack Hadjar, por el objetivo principal para lo que queda de año, él también señala el proceso de aprendizaje de cara a 2027. Según el piloto que ha puesto fin a la maldición del segundo asiento de Red Bull, eso tiene incluso prioridad sobre los resultados individuales en carrera.

"Está bien. Quedan ocho carreras para el final y no hay presión. No es como si estuviéramos luchando por ningún campeonato. Ahora tenemos ocho carreras para aprender todo lo que podamos", afirmó el francés.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto de: Steven Tee / LAT Images vía Getty Images

"Tenemos que probarlo todo, cometer todos los errores ahora y aprender todo lo posible para llegar a 2027 listos para la acción y empezar con buen pie. Ese es el objetivo y ese es el espíritu del equipo.

"Así que ahora vamos a darlo todo hasta el final y a ver qué podemos aprender de ello".

Verstappen ya ha revelado que tiene ideas sobre "cambios más importantes" para el monoplaza de Red Bull de 2027, aspectos que hay que ajustar para volver a ser más competitivos y evitar que la "degradación del monoplaza" vuelva el año que viene.

Todos esos son cambios que ya no se pueden realizar en el RB22 durante la temporada actual, en parte debido a las limitaciones del chasis actual y en parte por el límite presupuestario.

El paquete de Bakú fue la última mejora significativa de Red Bull para el monoplaza de este año, aunque Verstappen ha expresado su satisfacción con él.

"Ha sido un paso adelante decente, sí", afirmó el holandés. "Pero de cara al año que viene, si de verdad queremos competir, tenemos que dar un paso mucho mayor. Y eso se aplica a todo: el coche, la unidad de potencia, todo".

Cuando esta web señaló que Red Bull no puede hacer grandes cambios en la unidad de potencia sin un token ADUO de , Verstappen respondió: "Es cierto, pero, por supuesto, aún podemos realizar ajustes".

Cuando se le preguntó a Hadjar si, al igual que Verstappen, ya tenía ciertas ideas sobre lo que debe cambiar estructuralmente en el RB23, concluyó con una sonrisa reveladora: "Sí, por supuesto. Y estamos prácticamente de acuerdo en esas cuestiones".

Fotos del GP de F1 de Baréin en Malasia — Viernes

Charles Leclerc, Ferrari

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Los músicos tocan la trompeta

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Lando Norris, McLaren

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Alexander Albon, Williams; Carlos Sainz, Williams

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Fernando Alonso, Aston Martin Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Charles Leclerc, Ferrari

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Valtteri Bottas, Cadillac, Oscar Piastri, McLaren, Lando Norris, McLaren, Sergio Pérez, Cadillac

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Un aficionado ondea la bandera de Malasia

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Ingenieros de Mercedes, taller de Mercedes

Gran Premio de Bahréin en Malasia: el viernes, en imágenes
Franco Colapinto, Esquí alpino

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Nico Hülkenberg, Audi

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes; George Russell, Mercedes

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Liam Lawson, Racing Bulls

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Max Verstappen, Red Bull Racing

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team; Gabriel Bortoleto, Audi F1 Team

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Lewis Hamilton, Ferrari

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Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

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Arvid Lindblad, Racing Bulls

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Nico Hülkenberg, Audi F1 Team

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Liam Lawson, Racing Bulls

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