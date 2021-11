Verstappen: "Nunca recibo regalos de los comisarios de la FIA"

Verstappen recibió cinco puestos de penalización por no respetar las banderas amarillas dobles en el final de la clasificación del sábado, lo que le hizo caer de segundo a séptimo en la parrilla de salida el domingo.

El neerlandés logró recuperarse y pronto en la carrera se colocó segundo, aunque luego nunca tuvo el ritmo para ir a pelear la carrea contra Lewis Hamilton, quien se llevó el triunfo y acortó de 14 a ocho puntos la distancia con Verstappen en la pelea por el campeonato de pilotos 2021.

La sanción a Verstappen no cayó nada bien en Red Bull Racing, donde comentarios de Christian Horner le valieron una advertencia al jefe del equipo. Verstappen, por su parte, aseguró que no le sorprendió ser castigado.

"Bueno, no hay sorpresas, ya sabía anoche que nunca recibo regalos de ellos (los comisarios), así que está bien. Pero una vez que supe que salía séptimo estaba muy motivado para adelantar y eso es exactamente lo que hicimos, hicimos una buena primera vuelta y después de cinco vueltas volvimos a estar segundos", comentó Verstappen en Sky F1 de Gran Bretaña.

Verstappen vio muy positivo haber podido mantenerse dentro del rango de una parada en pits respecto de Hamilton, lo que al final fue clave para poder llevarse el punto extra por el récord de vuelta en el final de la carrera.

"Intenté mantener una diferencia pequeña, lo que hicimos durante toda la carrera, para que no pudieran hacer una parada extra. Eso me ha dado la vuelta más rápida al final, así que estoy muy contento", indicó.

"En general, en toda la carrera fueron siete u ocho segundos. No está tan mal. Éramos un poco más lentos, así que, naturalmente, en la carrera iba a ser difícil, pero tenemos que intentar concentrarnos. Quedan dos carreras y pueden pasar cosas, incluso al final de la clasificación, así que todo es posible", agregó.

Luego de todo el ruido que se vivió la semana pasada en Brasil, que tuvo réplicas en la visita a Qatar, Verstappen asegura que él prefiere centrarse únicamente en conducir el monoplaza.

"Correr no es complicado. Hay un pedal de freno, un pedal de aceleración y un volante. Hay un espectáculo alrededor, pero como pilotos sabemos lo que hay que hacer, así que todo lo demás no es realmente relevante para mí. Sólo tengo que centrarme en mi trabajo".

Información adicional por Haydn Cobb

Galería: Las fotos de Max Verstappen en el Gran Premio de Qatar

Haz clic en las flechas para pasar las imágenes

