Max Verstappen se ríe de las preocupaciones por el calor de Malasia

Max Verstappen ha terminado en el podio en nada menos que seis de los últimos ocho fines de semana de Fórmula 1, pero todavía falta una cosa: una victoria.

Preguntado sobre si la forma de Red Bull por fin empieza a parecer respetable de nuevo tras un comienzo muy difícil de la temporada 2026, el neerlandés deja clara de inmediato su ambición: "Es cierto que ahora estamos consiguiendo bastantes podios, pero quiero ganar".

Si esa victoria no llega, sería la primera vez desde 2015 que Verstappen y Red Bull pasan una temporada entera sin ganar una carrera. Ese escenario también amenazó a Verstappen en 2017, pero entonces llegó Malasia, el lugar donde el neerlandés logró la segunda victoria de su carrera en F1.

Verstappen sigue siendo el ganador más reciente de un gran premio en el Sepang International Circuit, aunque ya no recuerda demasiado del lugar.

"Quiero decir, para ser sincero, entré en el paddock esta mañana y no tenía ni idea de adónde tenía que ir. Así que sí, ha pasado mucho tiempo", sonrió el cuatro veces campeón del mundo.

"Siempre disfruté corriendo aquí porque me gustaba mucho el trazado de la pista. No era muy sencillo porque siempre había mucha degradación y hacía mucho calor en general, así que era bastante incómodo de conducir en cierto modo, físicamente.

"Hay grandes recuerdos, pero tuve que acostumbrarme de nuevo a este paddock. ¡Ha pasado demasiado tiempo!"

En 2026, los coches son ligeramente menos exigentes físicamente debido a todo el enfoque en la gestión de la energía, pero aun así, la carrera cerca de Kuala Lumpur presenta sus desafíos. El gran premio en la cercana Singapur siempre ha sido agotador, pero en Malasia la carrera se disputa de día.

Max Verstappen lucha con Lewis Hamilton en el GP de Malasia de 2017. Photo by: Lars Baron / Getty Images

Eso plantea la pregunta de si los pilotos han hecho alguna preparación especial para el regreso puntual de Sepang al calendario, pero Verstappen descarta esa pregunta a su manera habitual.

"Creo que tuve cuatro o cinco meses de preparación muy intensa. Sí, una profunda preparación mental de que me importe un car...!", se rio Verstappen.

"Así que, sí, simplemente aparecer. Hace calor, pero también hace calor en Mónaco y allí también se vuelve muy húmedo.

"Y si de verdad quieres calor, te metes en la sauna o en un baño de vapor. Yo hago eso a veces. Solo tienes que sentirte cómodo con lo incómodo, pero eso es igual para todos. Hace calor, sudas y supongo que necesitas unos cuantos calzoncillos más. Pero simplemente déjate llevar."

Además del clima, el asfalto muy rugoso en Malasia también presenta desafíos. No solo provoca una degradación significativa de los neumáticos, sino que también plantea dudas en cuanto a la gestión de la energía. Tanto la recarga como el despliegue están estrechamente ligados al nivel de agarre que ofrece un circuito, como también sabe Verstappen.

"Por aquí la rugosidad de la pista es muy alta, así que probablemente verás bastante degradación de los neumáticos y eso también influye mucho en el despliegue. Así que, sí, también hay algunas incógnitas por nuestra parte con estos coches. Tenemos que esperar y ver qué pasará."

Todas esas incógnitas podrían ofrecer teóricamente una oportunidad a Verstappen, aunque con Mercedes trayendo una mejora a Malasia, todavía cree que Bakú era, en teoría, la mejor oportunidad de Red Bull de ganar una carrera en 2026.

"Sí, probablemente. Quiero decir, normalmente si traes una mejora, deberías ir más rápido. Así que, con ellos ya al ritmo al que están, probablemente será muy complicado. Pero, sí, cada fin de semana intentaremos hacerlo lo mejor posible, y veremos adónde nos lleva eso este fin de semana."

Red Bulls quiere mantener el impulso tras el doble podio que logró en Bakú. Photo by: Mark Thompson / Getty Images

El paquete de mejoras introducido en Bakú ayuda, aunque sigue siendo importante para Red Bull validar su efecto en un circuito completamente diferente al trazado urbano a orillas del mar Caspio.

"Creo que las piezas que pusimos en el coche en Bakú funcionaron bien. Pero también sabemos que Bakú siempre ha sido una pista bastante buena para nosotros", dijo Verstappen.

"Es bastante única con las curvas de 90 grados. Allí realmente no tienes muchas curvas de alta velocidad, así que ahora tenemos que esperar un poco en las próximas carreras para ver cómo va a rendir nuestro coche."

Además de una posible victoria, esto también es importante para la próxima temporada, ya que Red Bull quiere volver a luchar por el premio más grande de todos. Verstappen, sin embargo, sigue recalcando que para eso aún se requieren cambios mayores, cambios que ya no se pueden hacer en el coche de este año.

"Probablemente sea bastante bueno para nosotros ver todos estos tipos diferentes de pistas porque, para el año que viene, probablemente aprenderemos mucho en estas próximas carreras sobre lo que necesitamos y lo que queremos hacer con el coche", señaló.

"De todos modos no estamos luchando por el campeonato, así que para nosotros es una gran curva de aprendizaje. Pero, por supuesto, los últimos fines de semana ya han sido mucho mejores que el inicio de la temporada."