Verstappen y su segundo lugar en Hungría: "¿Cómo demonios he acabado aquí?"

Después de que Verstappen revelara el sábado en el paddock que Red Bull parece encontrarse con nuevos problemas cada fin de semana de Gran Premio, la carrera del domingo resultó mucho mejor de lo esperado.

Verstappen logró su cuarto podio de la temporada en el circuito cercano a Budapest, aunque, dadas las dificultades de Red Bull, nunca pensó que eso fuera posible.

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Cuando le preguntaron qué le pasó por la cabeza en la última vuelta, el holandés se rió:

"Me quedé pensando: “¿Cómo demonios he acabado aquí?". Me quedé alucinado, de hecho sigo alucinado".

Esto se debe principalmente a que los problemas del sábado seguían presentes. Durante la clasificación, Verstappen explicó que el rendimiento aerodinámico del coche no dejó de deteriorarse a lo largo de la sesión.

En el parque cerrado se sustituyó, con la aprobación de la FIA una pieza de extensión de la aleta del suelo —que, según Laurent Mekies, se había dañado—, pero eso no resolvió los problemas.

"No, fue exactamente lo mismo. De todos modos, no hay nada que se pueda cambiar después de la clasificación. Sabía que iba a ser duro, y la verdad es que fue muy duro", afirmó el cuatro veces campeón del mundo.

"Creo que ha sido una de las carreras más duras de este año en cuanto a cómo me sentía en el coche y a cómo tenía que gestionar el equilibrio en cada curva. Así que sí, subir al podio ha sido un resultado increíble para nosotros".

Verstappen está gratamente sorprendido por el resultado en Hungría, pero afirma que los problemas de Red Bull están lejos de haberse resuelto Foto de: Guido De Bortoli / LAT Images vía Getty Images

Al igual que en la clasificación, Verstappen siguió teniendo problemas de sobreviraje, lo que hacía que el RB22 fuera impredecible. El sábado, esto incluso provocó el bandazo que le hizo dar una vuelta de campana en la última curva al final de la Q3.

"Seguía teniendo los mismos problemas que ayer, así que el coche tenía un sobreviraje , y en un momento dado incluso se deslizó con bastante fuerza.

"Pero creo que avanzar en la salida hizo posible nuestro primer tramo. Nos hicieron un undercut, pero luego adelanté a Lewis, lo que creo que hizo que mi segundo tramo fuera un poco más sencillo.

"Después, el equipo también me puso los neumáticos blandos , y al principio pensé: “Esto va a ser largo hasta el final", pero conseguimos que funcionara".

Verstappen describió su adelantamiento a Hamilton en la curva 1 como el momento más destacado de su carrera. Se presentó como una oportunidad única mientras ambos pilotos adelantaban a Liam Lawson.

"Sabía que esa era también mi única oportunidad, porque ellos [Ferrari] no iban nada mal en cuanto a ritmo. Así que, cuando vi que surgía la oportunidad, fui a por ella. Fue una buena maniobra".

Verstappen consideró que el adelantamiento a Hamilton fue una maniobra crucial para su segunda tanda Foto de: Andy Hone/LAT Images vía Getty Images

La combinación de todos esos factores dio lugar a un resultado mejor de lo que Verstappen cree que Red Bull merecía, a juzgar por su ritmo absoluto.

"En general, sigo sin entender muy bien cómo hemos quedado segundos, pero creo que, como equipo, hemos rendido a un gran nivel. Lo veo como un rendimiento algo superior al que esperábamos, así que supongo que es algo positivo teniendo en cuenta cómo se desarrollaron las cosas.

"Y también vi, al salir del coche, que este presentaba daños por alguna razón. Así que no nos lo pusieron fácil", afirmó Verstappen, sin revelar más detalles sobre los daños.