Verstappen sentía que no tenía el control de su coche en clasificación

En Melbourne, Verstappen le arrebató la pole provisional a Charles Leclerc, competidor de Ferrari, gracias al tiempo establecido en su segunda tanda en la Q3, pero con su esfuerzo final Leclerc le devolvió el golpe para conseguir su segunda pole de la temporada 2022 por 0.286s durante el Gran Premio de Australia.

A pesar de clasificarse en la primera fila, Verstappen admitió que no se había sentido cómodo en el Red Bull RB18 en todo el fin de semana a ritmo de una sola vuelta, diciendo que estaba "por todas partes".

"Realmente no me he sentido bien en todo el fin de semana hasta ahora", dijo Verstappen nada más terminar la sesión de clasificación, que tuvo dos banderas rojas por los incidentes entre Lance Stroll y Nicholas Latifi y por un accidente de Fernando Alonso.

"Creo que no ha habido ni una sola vuelta en la que me sintiera realmente seguro y tenía que luchar. Por supuesto, ser segundo sigue siendo un buen resultado, pero no me he sentido tan bien como para ir al límite. Intentaremos analizarlo".

"Probablemente en el ritmo de carrera todo se estabiliza un poco, pero para mí este fin de semana hasta ahora he ido por todas partes”.

"Por supuesto, estoy contento de ser segundo, pero creo que también como equipo queremos más".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Leclerc dijo que estaba sorprendido por su ritmo de clasificación, ya que Albert Park era una pista con la que tenía problemas en el pasado y reveló que no había sido capaz de poner una gran vuelta hasta que importó en la Q3.

"Me sentí bien, sobre todo porque es una pista en la que siempre he tenido problemas en el pasado como piloto", dijo el líder del campeonato de 2022.

"Este fin de semana hemos trabajado mucho. Las tres sesiones de entrenamientos libres han sido un poco complicadas para mí. Obtenía buenas vueltas, pero no lograba conjuntar todo”.

"En la Q3 lo junté todo, así que me siento muy bien y estoy muy contento de salir en la pole mañana”.

"El coche es agradable de conducir, pero los Red Bull fueron muy rápidos en la segunda práctica durante la tanda larga de combustible”.

"Para ser sinceros, nos ha sorprendido bastante nuestro ritmo en la clasificación, así que todo es posible mañana. Sólo tenemos que hacer una buena salida y luego esperamos poder mantener esa primera posición."

El compañero de equipo de Verstappen, Sergio Pérez, se clasificó tercero a poco menos de una décima del holandés, mientras que Carlos Sainz solo pudo reunir la novena posición en el segundo Ferrari después de tener que abortar su primer intento debido a una bandera roja.