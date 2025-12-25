Verstappen: Si yo fuera jefe de equipo, pondría un número uno y un número dos claros

Max Verstappen dice que ser el único coche de Red Bull que se enfrentó a los dos pilotos de McLaren por el título de Fórmula 1 de 2025 fue una ventaja más que un inconveniente.

En 2025 Red Bull intentó su última apuesta para solucionar su síndrome del segundo asiento, pero tras dos fines de semana mediocres Liam Lawson fue sustituido sin piedad por Yuki Tsunoda.

El piloto japonés también luchó por encontrar estabilidad en sus actuaciones y resultados, y ha sido degradado a un papel de reserva para 2026, ya que Red Bull recurrió a Isack Hadjar en su lugar.

Eso significaba que Verstappen se enfrentaba solo a los dos McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri en su improbable regreso a la lucha por el título durante la segunda mitad de la temporada.

Pero mientras Tsunoda no era un factor en la parte delantera para dar a Red Bull cartas estratégicas adicionales para jugar, Verstappen siente que su papel como único líder en realidad le ayudó.

"Cuando estás solo, puedes ir al ataque, puedes ser mucho más agresivo. Siempre prefiero eso", explicó a Viaplay. "Mira, si estás un poco igualado con el coche, entonces les deseo buena suerte a los dos [pilotos de McLaren]".

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto de: Zak Mauger / LAT Images vía Getty Images

Verstappen señaló que Norris y Piastri se estaban quitando muchos puntos el uno al otro en su lucha contra el holandés, con el trato igualitario de McLaren a ambos pilotos complicando aún más las cosas en el frente de la estrategia. Por eso, como jefe de equipo, siempre designaría a un piloto número uno.

"Si yo fuera jefe de equipo, siempre pondría un número uno y un número dos claros", explicó el tetracampeón del mundo.

"Por supuesto, un número dos que aún sume suficientes puntos para competir por el título de constructores. Pero un número uno y dos claros.

"Como McLaren tenía dos pilotos, regalaron algunas cosas con su estrategia. Así que, por supuesto, nosotros también nos beneficiamos de eso".