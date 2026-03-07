Verstappen se siente "completamente vacío" con respecto a los coches de F1 de 2026

Max Verstappen continuó con sus críticas de larga data a la normativa de Fórmula 1 de 2026 al afirmar que se siente «completamente vacío» tras clasificarse para el Gran Premio de Australia.

El campeonato estrena este año su última revisión y el reglamento actual es posiblemente el más controvertido de los últimos tiempos, debido a su mayor dependencia de la energía eléctrica.

Esto supone una proporción aproximada del 50 % con el motor de combustión interna, por lo que la gestión de la batería desempeñará un papel clave en las carreras. Esto significa que los pilotos pueden tener que aplicar técnicas "antinaturales", como reducir de marcha en una recta, lo que ha suscitado críticas de diversos sectores y, en particular, de Verstappen, quien durante las pruebas de pretemporada lo calificó de "anti-carreras" y "Fórmula E con esteroides".

El cuatro veces campeón del mundo tampoco ha cambiado de opinión y, de hecho, la ha reforzado tras sufrir un accidente en la Q1 de la primera carrera de la temporada, celebrada el domingo en Albert Park.

"No lo estoy disfrutando en absoluto. Tampoco me importa dónde me clasifique. Ya sea en cabeza o donde estoy ahora, emocionalmente y en términos de sensaciones, es completamente vacío", dijo.

Max Verstappen, accidente de Red Bull Racing Foto: Getty Images

Esto no es nada nuevo para Verstappen, ya que también reveló que el coche de 2026 "se sentía muy mal" en el simulador el año pasado, pero quizás Melbourne sea simplemente el peor lugar para empezar con la nueva normativa.

Esto se debe a que las pistas de este año se caracterizan por ser "ricas en energía" o "pobres en energía", dependiendo de la facilidad con la que se pueda recargar la batería. Albert Park entra en la segunda categoría debido a sus curvas rápidas y rectas más largas.

Así que, cuando se le preguntó cómo se siente el circuito con el nuevo coche, Verstappen respondió: "Simplemente no se puede conducir con naturalidad. Básicamente, hay que pisar el acelerador lo menos posible en todas partes para ahorrar batería. Hay que abordar ciertas curvas de forma diferente para poder volver a ahorrar batería al salir. Para mí, eso tiene muy poco que ver con las carreras".

El holandés no es el único piloto que ha criticado el reglamento este fin de semana, ya que el actual campeón, Lando Norris, afirmó que "hemos pasado de los mejores coches jamás fabricados en la Fórmula 1" a "probablemente los peores".

Charles Leclerc también ha contribuido diciendo que "no son los coches más divertidos de conducir", mientras que su compañero de equipo en Ferrari, Lewis Hamilton, considera que "va completamente en contra de lo que es la Fórmula 1".

Sin embargo, un piloto que se muestra relativamente optimista con respecto a la normativa es el favorito al título, George Russell, que dominó la clasificación con un doblete de Mercedes.

George Russell, Mercedes Foto: Sam Bloxham / LAT Images vía Getty Images

"Una vez que te haces a la idea, se convierte en una nueva normalidad", declaró a Sky Sports. "Incluso a veces, en la clasificación del año pasado, teníamos que lidiar con el porpoising y era algo con lo que había que lidiar y aprender a convivir.

Ahora, con un poco de elevación y deslizamiento, ¿es eso pura competición? No, probablemente no, pero te acostumbras y es la primera carrera. Sé que la FIA va a hacer algunos cambios, así que he sido uno de los pilotos que no ha querido juzgar todo demasiado prematuramente.

Creo que Melbourne probablemente será el peor circuito para estos motores».

Información adicional de Stuart Codling.