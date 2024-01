Verstappen: Yo también tengo que adaptarme al coche que me den

En las dos últimas temporadas especialmente, Verstappen fue capaz de sacar el máximo provecho de la maquinaria de Red Bull, dominando las temporadas 2022 y 2023 con 34 victorias, mientras que su compañero de equipo, Sergio Pérez, tuvo problemas para mantenerse al día con el desarrollo del coche y su balance ideal.

Esto llevó a sugerencias de que los Red Bull se construyen alrededor de Verstappen, después de que los anteriores compañeros de equipo del neerlandés, Pierre Gasly y Alexander Albon, también sufrieron para estar a su nivel.

Pero hablando en exclusiva con Motorsport.com, Verstappen cree que hablar de un estilo de conducción único de su parte es exagerado, y explica que tiene que adaptarse a cómo el coche necesita ser conducido al límite como cualquier otro.

"Cuando la gente te pregunta: '¿Cuál es tu estilo de conducción?', no puedo decírtelo porque se trata de ser capaz de adaptarse a ciertas situaciones o a lo que le gusta al coche también", dijo Verstappen.

"¿Qué es lo que quiero? Quiero más agarre. Hay muchas cosas que quieres, algunas cosas no son realistas. Así que simplemente me adapto al coche que me dan".

Foto de: Red Bull Content Pool Max Verstappen, Red Bull Racing

Aunque se dice que Verstappen disfruta de un coche con un tren delantero fuerte, y tiene una extraña habilidad para lidiar con un tren trasero inestable como contrapartida, señaló que el equipo simplemente intenta crear un coche más rápido en lugar de perseguir un equilibrio deseado.

"A lo largo del año, el equipo aplica mejoras al coche para hacerlo más rápido. No para intentar seguir una determinada dirección de equilibrio o lo que sea", añadió.

"Es sólo la carga total, el agarre total, lo que ganas con las mejoras. Estoy bastante contento con el comportamiento del coche, pero si es un poco más subvirador tengo que adaptar mi conducción a ello. O si es más sobrevirador, lo mismo".

"Creo que ha ido bastante bien. En algunas carreras tienes más sobreviraje o más subviraje. Tiene muchos altibajos en términos de equilibrio, no siempre va de morro. En algunos circuitos no se puede correr así".

Cuando se le preguntó por qué el RB19 de Red Bull era mucho más fuerte en carrera que en clasificación en comparación con sus rivales, se encogió de hombros: "No lo sé, no creo que hagamos nada mágico en carrera".

"Hacemos nuestra compensación normal. Creo que los demás hacen una gran clasificación, pero no una buena carrera, ya me entiendes".

"Por supuesto, siempre te fijas en el rendimiento en carrera, pero también queremos ser rápidos en la clasificación. No es nada raro que hagamos para centrarnos únicamente en la carrera".

