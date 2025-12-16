Fue una gran sorpresa cuando Max Verstappen salió hoy a pista en el circuito de Estoril, en Portugal, en condiciones frías y húmedas con apenas diez grados centígrados, al volante de un Mercedes-AMG GT3 del equipo 2-Seas Motorsport, con la decoración de Verstappen.com Racing y logotipos de Red Bull.

A pesar de la feroz rivalidad entre el empleador de Verstappen y Mercedes, hay un trasfondo serio detrás de esta aparición, y podría incluso tener impacto en una posible participación de la superestrella de la F1 en la próxima edición de las 24 Horas de Nürburgring.

Detrás de 2 Seas Motorsport, que alineó un Aston Martin en la temporada 2025 del GT World Challenge Europe Endurance (GTWCE) bajo el estandarte de Verstappen.com Racing, está Nick Cristofaro, un amigo cercano de Verstappen. Y los rumores indican que el equipo británico-bahreini se convertirá en el nuevo equipo performance de Mercedes-AMG en 2026 y que llevará adelante el proyecto Verstappen.com Racing en el GTWCE.

El habitáculo estará ocupado por el piloto oficial de AMG Jules Gounon, que también estuvo probando hoy en Estoril, el compañero de Verstappen en el Nordschleife y sim racer Chris Lulham, y el ex piloto oficial de AMG Daniel Juncadella. Pero ¿por qué Verstappen.com Racing se centra de repente en Mercedes-AMG? ¿Y qué tiene que ver esto con los planes de Max Verstappen para la carrera de 24 horas?

¿Verstappen en el Mercedes de Winward en la carrera de 24 horas?

Un argumento a favor de Mercedes-AMG es que Lulham aparentemente prefiere el GT3 ya maduro desarrollado por HWA al Ferrari 296 GT3 utilizado por el equipo Emil Frey, con el que el británico y Verstappen celebraron su victoria en la categoría NLS en el Nordschleife en septiembre. Además, el coche está considerado como el GT3 más dócil, algo que sin duda no es una desventaja en lo que quizá sea el circuito más difícil del mundo.

Pero ¿asumiría entonces el equipo 2-Seas también la inscripción de Verstappen en el Nordschleife en lugar del equipo suizo Emil Frey? Aparentemente no es el plan, ya que el equipo 2-Seas, con base en Silverstone, no tiene experiencia en el icónico trazado de 25,378 kilómetros.

En su lugar, Motorsport-Total.com, web hermana de Motorsport.com ha sabido por varias fuentes que el equipo germano-texano Winward sería la primera opción de Max Verstappen en este aspecto. El equipo, con sede en Altendiez, cerca de Frankfurt, tampoco tiene experiencia en el Nordschleife, pero es uno de los equipos Mercedes-AMG más consolidados gracias a su participación en el DTM y, según se informa, planea debutar en la clásica carrera de 24 horas en 2026.

Reunión entre Verstappen y directivos de AMG

Winward podría apoyarse en la amplia experiencia de Mercedes-AMG en el Nordschleife, mientras que ni el equipo Emil Frey ni Ferrari son grandes especialistas en la región de Eifel.

De hecho, Max Verstappen fue visto recientemente en una reunión con directivos de AMG. Si se trató del proyecto con Verstappen.com Racing en el GT World Challenge Europe o incluso de la participación de Winward en la carrera de 24 horas es algo que se desconoce.

Sin embargo, un tema que sí se discutió con certeza fue el Mercedes-AMG GT3 que el equipo 2-Seas recibió para el proyecto Verstappen, así como Jules Gounon, que actualmente actúa como piloto de referencia para Verstappen en tests como los de Portugal, para que el cuatro veces campeón del mundo de Fórmula 1 pueda adaptarse rápidamente al coche con motor delantero-central.

"No sé todavía cuántas carreras podré disputar"

Pero ¿competirá Max Verstappen en las 24 Horas de Nürburgring en 2026? El neerlandés de 28 años dijo durante el fin de semana de Fórmula 1 en Singapur que eso dependería de "muchas cosas". Mencionó las nuevas regulaciones de Fórmula 1, que harían que todo fuera "un poco más agitado" que al final de un ciclo reglamentario.

"Además está el programa del equipo de GT3, con qué coche vamos a correr el año que viene y cosas así", dijo, sin descartar en ese momento un cambio de vehículo. "Así que seguro que queremos volver allí, simplemente no sé en este momento cuántas carreras podré hacer el año que viene, pero si hay una oportunidad y me siento bien con ello, y dependiendo también de lo que esté pasando en la F1, entonces seguro".

Ese parece ser el punto clave: Verstappen solo se sentiría cómodo si pudiera prepararse para el reto de manera profesional. Hasta ahora, solo ha completado el test en el Nordschleife bajo el seudónimo "Franz Hermann" en mayo y el fin de semana de la NLS a finales de septiembre, ambos con el Ferrari de Emil Frey, además de su participación para obtener el permiso a mediados de septiembre.

La superposición con la Fórmula 1, el mayor obstáculo para la NLS

En cambio, no tiene ninguna experiencia en el Mercedes-AMG GT3 en el Nordschleife. Y el calendario de Nürburgring plantea grandes desafíos: mientras que la fecha de la carrera de 24 horas (del 14 al 17 de mayo) no coincide con un fin de semana de Fórmula 1, las tres carreras preparatorias de la NLS y las 24h Nürburgring Qualifiers 2026 se superponen con la categoría reina.

El ADAC Nordrhein, responsable de organizar el fin de semana de los Qualifiers y la carrera de 24 horas, ha descartado aplazar los Qualifiers pese a los supuestos esfuerzos del entorno de Verstappen. Esto significa que las opciones de Verstappen quedarían limitadas a las tres fechas de la NLS.

Verstappen beeindruckte bei seinem NLS-Sieg auf der Nordschleife im Ferrari Foto: VLN

Según ha sabido Motorsport-Total.com de una fuente fiable, Verstappen solo competiría en la carrera de 24 horas si puede completar al menos la NLS1, la primera de las ocho fechas de la Nürburgring Endurance Series, el 14 de marzo, que coincide con el segundo fin de semana de la temporada de Fórmula 1 en Shanghái.

La NLS no descarta cambios de fechas

Resulta interesante señalar que hace dos semanas un portavoz de la NLS dijo no saber nada sobre posibles cambios de fechas, pero ahora el tono ha cambiado ligeramente. A día de hoy, el jefe de la NLS, Mike Jäger, no descarta modificaciones en el calendario.

No obstante, no atribuye esto a los esfuerzos de Verstappen por competir en la carrera de 24 horas, sino más bien a la carga extrema para los equipos, ya que el calendario actual concentra cinco carreras de la NLS (NLS1 a 3 más las dos pruebas clasificatorias) en apenas 37 días.

"No es ideal que tengamos el 50 por ciento de las carreras del campeonato de toda la temporada antes de la carrera de 24 horas, pero no hay otra opción dadas las circunstancias actuales. Si hay algo que se pueda cambiar, estaremos encantados de hacerlo. Pero eso está por verse", explica Jäger en respuesta a una pregunta de Motorsport-Total.com. Actualmente, "no hay nada concreto" al respecto.

El jefe de la NLS estaría encantado de ver a Verstappen

¿Hubo una solicitud de Verstappen o de su entorno para posponer alguna fecha? "No a la NLS", responde Jäger. Sin embargo, no descarta la posibilidad de que haya habido conversaciones a través de representantes. Además, Verstappen aparentemente señaló durante una de sus apariciones más recientes en la NLS que estaría interesado en participar nuevamente.

En cualquier caso, Jäger estaría encantado de ver a Verstappen en la NLS: "Nos encantaría tenerlo de vuelta en nuestra categoría porque aprecio su forma de ser sencilla y porque creo que él y todo su entorno tienen una influencia positiva en nuestra serie. Sin embargo, tenemos poca influencia en esto".

Será interesante ver si finalmente el calendario de la NLS para 2026 se modifica y, posiblemente, evita coincidir con la Fórmula 1, aunque el Nordschleife suele estar muy solicitado incluso sin carreras, lo que complica la planificación. Pero si eso se logra, Verstappen podría efectivamente disputar la carrera de 24 horas en un Mercedes-AMG en 2026.

También lee: Fórmula 1 Por qué sería bueno para la F1 que Verstappen corra las 24 Horas de Nurburgring