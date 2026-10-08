¿Solucionó Red Bull por fin sus problemas en Singapur? Verstappen tiene "asuntos pendientes"

De todos los circuitos del calendario actual de Fórmula 1, solo hay dos en los que Max Verstappen aún no ha ganado: el Madring y el Marina Bay Street Circuit en Singapur. Aunque eso es totalmente lógico en el caso de Madrid – al fin y al cabo, la F1 visitó por primera vez este año el flamante circuito urbano alrededor de IFEMA – Verstappen ya afronta su 10º intento de ganar la carrera en Singapur.

El neerlandés ha subido al podio en Singapur cuatro veces, pero la victoria aún falta en su hsitorial. Sin embargo, cabe señalar que 2022 pudo haber sido el año de su primer triunfo. Verstappen fue cómodamente el más rápido en la sesión de clasificación parcialmente mojada, pero tuvo que abandonar su última vuelta porque Red Bull había calculado mal la cantidad de combustible en su coche.

En parte por esa razón, Verstappen reconoció durante la jornada de prensa del jueves en el paddock que todavía tiene 'asuntos pendientes' en Singapur.

"En los últimos años, siempre hemos sido malos en baja velocidad y simplemente pasando por los pianos, absorbiendo los baches", dijo Verstappen cuando se le preguntó por qué el circuito urbano de Singapur siempre ha sido un talón de Aquiles para Red Bull.

"El coche de este año probablemente es más competitivo en curvas de baja velocidad, pero todavía sufrimos con los baches y los pianos. Lo sabemos.

"Así que, por supuesto, tengo asuntos pendientes aquí cuando aún no has ganado la carrera. En realidad, cada año vuelvo e intento ganarla, pero también tenemos que ser realistas. Pero espero que podamos ser, digamos, un poco más competitivos este año en comparación con los últimos años."

¿Funciona el RB22 en todas partes tras la actualización de Bakú?

Tras el doble podio en Bakú y la primera victoria del año en Malasia, Red Bull tiene motivos para el optimismo. El gran paquete de mejoras introducido en Bakú – también el último paso significativo para el RB22 – parece haber tenido un impacto inmenso, aunque Verstappen subraya que su efectividad puede variar de un circuito a otro.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

"Las actualizaciones funcionarán, pero algunas pistas son naturalmente un poco mejores para nosotros. En Bakú hacía mucho más frío y era más difícil hacer funcionar los neumáticos. Malasia fue todo lo contrario, y este vuelve a ser un lugar caluroso donde los neumáticos sí entran en temperatura, pero seguimos teniendo nuestras limitaciones.

"Para mí, esto vuelve a ser otro extremo en comparación con lo que tuvimos en Bakú o Malasia, pero también sé que algunos otros coches son muy buenos en las curvas de baja velocidad, especialmente en circuitos urbanos. Pero sí, queremos intentar ser competitivos y, digamos, estar en la pelea por el podio."

Junto a Mercedes, la atención en ese sentido también se dirige a Ferrari, que según Verstappen gestiona extremadamente bien los baches y los pianos y también parece competitiva en curvas lentas.

El compañero de equipo de Verstappen, Isack Hadjar, sin embargo, confía plenamente en que Red Bull pueda superar su maldición de Singapur este año, precisamente porque el paquete de mejoras ya ha demostrado ser efectivo en dos circuitos muy diferentes.

"Es una buena pregunta. Si sigo mi comprensión del coche y de esta temporada, no veo ninguna razón por la que no deberíamos rendir en una pista como esta", dijo Hadjar cuando Motorsport.com le preguntó sobre el equilibrio entre la fortaleza de Red Bull en baja velocidad y su debilidad al pasar por los pianos.

"Especialmente si miras las dos últimas rondas, fueron dos pistas muy diferentes, Bakú y Sepang. Literalmente no tienen nada en común, y aun así el coche respondió en ambas ocasiones. Así que sí, ¿por qué no aquí? Supongo que lo descubrirás mañana, igual que yo, pero espero lo mejor."

No solo Bakú y Malasia dan confianza a Hadjar, sino también el segundo puesto que Verstappen consiguió en Madrid. Según Hadjar, eso demuestra que el RB22 quizá no sea tan desastroso sobre los pianos como tal vez se temía.

Isack Hadjar, Red Bull Racing Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Para ser sincero, aunque yo estaba fuera del coche en Madrid, parecía que Max iba bastante bien en el sector 1 con la enorme chicana. Consiguió recortarla, pero sigue siendo algo que queremos mejorar.

"Aun así, a veces siento que tengo limitaciones de altura. Ni siquiera tiene que ser sobre los pianos, puede ser simplemente una pista bacheada que desestabiliza el coche. Así que sí, definitivamente todavía hay algunas cosas que podemos mejorar."

La carrera sprint de Singapur trae desafíos adicionales

En Singapur este fin de semana, sin embargo, no todo dependerá del rendimiento máximo puro de un coche. Es un fin de semana sprint con solo una sesión de entrenamientos libres, lo que significa que la ejecución será crucial para que los equipos se acerquen lo máximo posible al potencial máximo del coche en poco tiempo.

"Cada año, durante el día tienes un poco menos de agarre aquí. Probablemente es un poco más duro para los neumáticos, pero lo más importante es simplemente encontrar de inmediato un buen equilibrio con el coche en FP1. Eso probablemente nos ayudará mucho para el resto del fin de semana", dijo Verstappen cuando se le preguntó por los desafíos de un fin de semana sprint en Singapur.

"En realidad, cuando conduces durante el día en un sprint en comparación con la noche, tendrá desafíos diferentes, pero al mismo tiempo también sabemos que en esta pista es muy difícil adelantar. Así que creo que, al final del día, lo más importante es la clasificación, tanto para el sprint como para la carrera, que normalmente define dónde terminas."