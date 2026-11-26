Fórmula 1 GP de Qatar

Max Verstappen tiene la inteligencia de carrera de Fernando Alonso, pero es más rápido, dice un analista de la F1

David Croft cree que Max Verstappen combina el cerebro estratégico de Fernando Alonso con una clara ventaja de velocidad

Lydia Mee

Publicado: 26 nov 2026, 19:13

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El comentarista principal de Sky Sports F1, David Croft, ve la inteligencia para correr de Fernando Alonso en Max Verstappen, pero añade que el tetracampeón tiene más velocidad.

Hablando en el podcast F1 Show de Sky Sports después de la victoria de Verstappen en el Gran Premio de Las Vegas, a Croft le pidieron que resumiera lo que había visto del piloto de Red Bull. Empezó comparándolo con el bicampeón que todavía compite a los 45 años.

Croft dijo que Verstappen ya tiene la cualidad que definió la carrera de Alonso, y algo más. "Max tiene lo que tiene Fernando Alonso, pero con más ritmo para acompañarlo", explicó Croft. "Y eso es la capacidad de elaborar una estrategia, de pensar durante una carrera y saber exactamente qué estás haciendo en todo momento. Pero en realidad es más rápido que Fernando Alonso".

Esa capacidad quedó a la vista en las vueltas finales en Las Vegas, donde Croft dijo que Verstappen estaba conforme con ir segundo en la última vuelta en lugar de liderarla. Consideró que George Russell, de Mercedes, tenía un plan diferente.

"Por eso intentó la maniobra sobre Kimi, porque quería después hacer la maniobra sobre Max y quedar al frente. Max quería estar segundo. Fue casi como una carrera de sprint en un velódromo de ciclismo", agregó.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Bryn Lennon / Formula 1 via Getty Images

Croft no tenía dudas sobre dónde deja eso a Verstappen, aunque no siempre apruebe lo que dice o hace el neerlandés.

"En este momento es simplemente el piloto completo en todos los aspectos", dijo. "Y más allá de lo que pienses sobre lo que dice, o sobre lo que a veces hace en pista, no hay dudas de que es el mejor piloto actual en la pista. Y vas a tener que hacer muchísimo para vencerlo con la misma maquinaria, lo que hace que el año que viene sea tan fascinante".

El piloto de Mercedes, Kimi Antonelli, se quedó con el título del campeonato de pilotos en el Gran Premio de México, pero Verstappen pelea por el segundo lugar. El piloto de 29 años actualmente está segundo con 304 puntos, con Lewis Hamilton, de Ferrari, tercero con 267 puntos.

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