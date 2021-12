Verstappen: "Es injusto que me traten diferente a los demás pilotos"

Verstappen llega al final de la temporada en el GP Abu Dhabi empatado a puntos con Hamilton en la cima del campeonato de pilotos después de una polémica batalla en Yeda el fin de semana pasado.

Verstappen recibió una penalización de cinco segundos durante la carrera por sacar ventaja por fuera de la pista mientras luchaba contra Hamilton, que llamó a su rival "loco" por la radio del equipo mientras luchaban rueda a rueda en la curva 1 y ambos se salían de la pista.

Luego, Verstappen sufrió una sanción de 10 segundos tras la carrera por causar una colisión cuando los comisarios consideraron que frenó de manera "errática" al intentar dejar pasar a Hamilton, que lo tocó por detrás.

Verstappen comentó después de la carrera que esa reacción demostró que había demasiadas reglas en la F1, y afirmó este jueves en Abu Dhabi que "claramente las cosas no se aplican por igual a todos".

"Las cosas que hice para defenderme, otros dos tipos también lo hicieron, y ni siquiera recibieron una mención o una penalización", dijo Verstappen.

"Así que no lo entiendo, porque creo que solo estaba compitiendo fuerte. Lo que pasó para mí no merecía ninguna penalización, y las otras dos personas que lo hicieron no recibieron una, así que claramente soy solo yo quien lo recibe".

"Por supuesto, si luchas en la parte delantera la gente es un poco más crítica, supongo, pero yo no lo entiendo".

Verstappen ha sufrido críticas por sus acciones en la pista de Arabia Saudita, y el campeón del mundo de 1997, Jacques Villeneuve, lo definió como una carrera "de karts de alquiler".

Charles Leclerc dijo el jueves que pensaba que Verstappen había ido "por encima del límite", mientras que Lando Norris bromeó en la rueda de prensa señalando que hacer un "test de frenos" solo supone una penalización de 10 segundos antes de decir que prefería no hacer comentarios cuando se le preguntó qué pensaba sobre los incidentes.

"Al final, las críticas siempre están ahí", dijo Verstappen. "Pero creo que, por mi parte, lo que es injusto es que me tratan de manera diferente a los demás pilotos".

"Claramente otros pilotos pueden salirse con la suya, y yo no. Creo que eso es un pequeño problema".

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, y Lewis Hamilton, Mercedes W12, hacen contacto mientras pelean por la victoria. Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Cuando se le preguntó si cambiaría su manera de competir para la cita final de este fin de semana tras las sanciones, el de Red Bull Racing respondió: "Para ser sincero, lo único que pido es que sea justo para todos, y claramente ese no es el caso en este momento".

"Pero como dije, no siento que me haya equivocado, y está claro que si lo hacen los demás no está mal, entonces, ¿por qué debería cambiar cuando a otros se les permite correr así?".

"Creo que todo el mundo debería poder correr así".

Verstappen citó tanto su penalización por salirse en la curva 1 como la falta de acción cuando Hamilton lo obligó a salirse a él como ejemplos de trato diferente.

"Otras personas hacen exactamente lo mismo y no reciben nada, porque los dos estábamos fuera de pista", dijo Verstappen.

"Estábamos fuera de la línea blanca en la curva 1, y sí, de alguna manera juzgaron que era mi culpa, con lo que no estoy de acuerdo".