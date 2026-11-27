Fórmula 1 GP de Qatar

Verstappen ve a Red Bull desconectado y lejos de Mercedes en Qatar

Verstappen dice que Mercedes está particularmente muy por delante en Qatar, pero añade que la mitad de esa diferencia podría deberse ya a que Red Bull no tiene el equilibrio de su propio coche donde quiere que esté

Ronald Vording

Publicado: 27 nov 2026, 20:56

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Una semana después de la victoria de Max Verstappen en Las Vegas, este fin de semana espera un desafío completamente diferente. Mientras que el circuito urbano a lo largo del Strip se caracterizaba por largas rectas intercaladas con curvas lentas, el Lusail International Circuit es casi exactamente lo contrario.

Aparte de la curva 6 —la única curva lenta del circuito—, la pista presenta predominantemente curvas de alta velocidad y, según Verstappen, esa no es precisamente un área en la que Red Bull destaque esta temporada. Por ello, el neerlandés predijo durante el día de medios que este fin de semana sería más difícil, y esa impresión se reforzó durante las dos primeras sesiones de entrenamientos.

Verstappen terminó la actividad del viernes en quinta posición, a medio segundo de Kimi Antonelli, con la salvedad añadida de que los pilotos de Mercedes marcaron sus vueltas más rápidas con los neumáticos medios de Pirelli, en parte debido a las banderas rojas.

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“Es una pista muy diferente, bastante única. No es una pista fácil para hacer las cosas bien, así que espero que podamos hacerlo un poco mejor”, dijo Verstappen tras la segunda sesión de entrenamientos en Qatar.

“Creo que la brecha con Mercedes es muy grande, así que necesitamos un gran salto para eso. Pero creo que ya por nuestra parte, si no podemos unir más ese equilibrio, probablemente eso ya sea la mitad del tiempo por vuelta que estamos perdiendo”.

Durante las sesiones del viernes, Verstappen volvió a encontrarse con varios problemas. Se quejó por la radio del equipo de que la dirección se sentía “muy pesada”, mientras que el equilibrio general del RB22 tampoco es lo suficientemente bueno.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Clive Mason / Getty Images

“Todavía no está donde queremos que esté”, dijo. “Está un poco demasiado desconectado en este momento, así que tenemos que intentar juntar el equilibrio y ver si podemos acertar. Veamos si podemos arreglarlo para mañana”.

El director técnico de Red Bull, Pierre Wache, dice que resolver estos problemas es un difícil acto de equilibrio en Qatar. El equipo necesita abordar lo que él llama una ‘limitación masiva’ en las curvas de alta velocidad —el neumático delantero izquierdo, que está sometido a cargas particularmente altas en Qatar— sin hacer que el coche sea inestable en la entrada de las curvas.

“Creo que es clave solucionar el problema de equilibrio que podemos tener aquí al contar con una enorme limitación delantera en las curvas de alta y media velocidad sin comprometer la entrada en curva. Ellos [Mercedes] son capaces de hacerlo y nosotros tenemos trabajo por hacer para lograrlo”, dijo Wache.

La buena noticia para Red Bull es que el equipo ya ha conseguido revertir viernes difíciles en varias ocasiones, pero Wache indicó que no necesariamente confía en una remontada similar en Qatar.

“No, pero creo que eso es simplemente lo que siento. No significa lo que lograremos [hacerlo]”, dijo. “Espero que logremos la misma remontada de siempre, pero no siento que nosotros... La brecha es grande. La brecha es muy grande y eso nos dificulta lograrlo”.

Significa que, a juzgar por la actividad del viernes, la batalla de Red Bull parece ser principalmente con McLaren, el equipo contra el que también lucha por el tercer puesto en el campeonato de constructores.

Max Verstappen, Red Bull Racing

Photo by: Manuel Eletto

“Lo mejor que podemos tener es estar por delante de McLaren o, con suerte, incluso mejor. Es difícil decirlo, pero por lo que leemos, estoy de acuerdo en que Mercedes está delante y que, detrás de ellos, estamos junto con McLaren, y después de nosotros quizá Ferrari”.

Mercedes parece fuerte tanto en las rectas como en las numerosas curvas de alta velocidad que caracterizan al circuito de Lusail, pero Verstappen concluyó subrayando que Red Bull necesita centrarse principalmente en sí mismo y solo puede mirar a la competencia una vez que haya mejorado el equilibrio de su propio coche.

“Probablemente sean rápidos en las rectas, pero quizá también tengan un equilibrio algo mejor que el que tenemos en este momento. Nosotros no estamos contentos con nosotros mismos, así que cuando no estás contento contigo mismo, es muy difícil conseguir el mismo número”, dijo el tetracampeón del mundo.

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