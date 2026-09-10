El contundente veredicto de Verstappen: la F1 2026 no solo es antinatural, es demasiado fácil

Max Verstappen cree que las nuevas unidades de potencia de la Fórmula 1 han restado tanto al desafío de pilotaje que rendir a un alto nivel se ha vuelto algo sin esfuerzo.

Verstappen ha sido quizá el crítico más vocal de la nueva maquinaria de la F1, que describió desde el principio como "Formula E con esteroides", debido al estilo de conducción muy diferente provocado por la gestión de energía requerida.

"En la historia del deporte, normalmente el piloto que es el más comprometido, el que frena más tarde, acelera antes, se compromete en las [curvas] de alta velocidad, recibe su recompensa, porque simplemente ganas ese tiempo en la curva", dijo el piloto de Red Bull a la BBC.

"Pero ahora estás pensando constantemente: 'En esta curva quizá tenga que contenerme un poco. Acelerar más tarde. O frenar antes. O levantar el pie. Y entonces tengo más velocidad punta'. Cosas así. Es tan antinatural. No es en absoluto como debería ser".

Verstappen consideró que su argumento quedó demostrado por Liam Lawson y Yuki Tsunoda, que han estado sustituyendo en Red Bull y RB respectivamente tras la lesión de muñeca de Isack Hadjar en el parón veraniego.

Lawson logró un buen séptimo puesto en Zandvoort, aunque tuvo un Gran Premio de Italia más complicado, mientras que Tsunoda sumó un punto en Monza después de que el top 10 se le escapara por poco en los Países Bajos.

"Sin faltar al respeto. Y espero que nadie se quede con esto", continuó. "Pero mira a Yuki [Tsunoda]. Se sube al coche. Nunca había conducido el coche antes. Es competitivo de inmediato.

Liam Lawson, Racing Bulls Photo by: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

"Liam [Lawson] salta de Racing Bulls a Red Bull: competitivo de inmediato. Es porque estos coches son insensibles a las órdenes del piloto.

"Por supuesto, sí, todavía tienes que hacer una buena vuelta. Y todavía tienes que comprometerte. Los pilotos más rápidos siempre acabarán imponiéndose. Pero está realmente, realmente limitado, como una llave de estrangulamiento o algo así. Te retienen".

Cabe señalar que tanto Lawson como Tsunoda fueron superados por sus respectivos compañeros de equipo en las tres sesiones de clasificación en Zandvoort y Monza, mientras que en todas las eras de la F1 siempre ha habido casos de pilotos sustitutos logrando resultados impresionantes.

Por nombrar solo algunos, Nico Hulkenberg clasificó en un notable tercer puesto con Racing Point en el Gran Premio del 70º Aniversario de 2020, un año en el que George Russell estuvo muy cerca de ganar la segunda ronda de Sakhir en su primera carrera con un Mercedes.

Volviendo a la era prehíbrida, Sebastian Vettel sumó un punto en su debut en la F1 con BMW en 2007, mientras que al novato Robert Kubica le bastaron tres carreras para subir al podio cuando sustituyó a Jacques Villeneuve en el mismo equipo a mitad de la temporada 2006. El año anterior, Alexander Wurz terminó tercero en Imola, la única carrera en la que compitió en 2005.

Por supuesto, el propio Verstappen ganó su primera carrera con un coche de Red Bull, con solo 18 años, en la quinta ronda de la campaña 2016.

Max Verstappen, Red Bull Racing Photo by: Peter Fox / Getty Images

Las diferencias intraequipo de 2026 son, de hecho, ligeramente menores que el año pasado, pero esto no impide que haya algunas diferencias notables de un piloto a otro en clasificación. Desde el parón de abril, Lance Stroll ha sido de media 0.300s más lento que Fernando Alonso en Aston Martin, mientras que, incluso en los equipos punteros, Hadjar ha estado 0.196s por detrás de Verstappen y Russell está a 0.130s de Kimi Antonelli. Así que es posible marcar la diferencia, aunque no de la misma manera.

El equilibrio de la unidad de potencia pasará del 47% de energía eléctrica al 42% el año que viene y al 40% en 2028, lo que debería apaciguar a Verstappen, que anteriormente insinuó que dejaría la F1 por su descontento con las reglas actuales.

Preguntado sobre qué le convenció de que valía la pena prolongar su estancia en el campeonato del mundo, el neerlandés dijo: "Esperar que sea mejor en el futuro. Aceptar dónde estamos en este momento. Sigue estando el amor por el deporte. No por la conducción en este momento. Pero sí el amor por el deporte.

"Me encanta la competición, por naturaleza. Solo espero que en los próximos años, hacia 2030, solo pueda mejorar. Y empezar a sacar lo mejor de ello, porque estas son las reglas para los próximos cuatro o cinco años".

En cuanto a la fórmula de motor que Verstappen querría ver a comienzos de la década de 2030, es bastante sencilla: "Tiene que volver a un V8, aunque solo sea por la manejabilidad. Cuando conduces los coches antiguos, no puedes imaginar la diferencia en cómo responde el motor, o la manejabilidad que obtienes. Y lo terrible u horrible que es en realidad ahora en comparación con simplemente tener un V8".