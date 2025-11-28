El campeón del mundo de Fórmula 1 Max Verstappen apoya al ex diseñador de Red Bull Adrian Newey para que "lo haga bien" en su primer nombramiento como director de equipo.

Tras la última remodelación en Aston Martin, la leyenda del diseño Newey asumirá el papel de director del equipo junto con su posición como socio técnico gerente, la mano derecha del propietario Lawrence Stroll para liderar el ambicioso equipo de Silverstone.

Newey toma el relevo de Andy Cowell, que pasará a desempeñar el papel de director de estrategia, encargado de gestionar la integración del equipo y sus socios Honda, Aramco y Valvoline en lo que respecta a la unidad de potencia.

Verstappen, que trabajó con Newey en Red Bull hasta que éste se marchó oficialmente a principios de este año, fue preguntado inevitablemente por el cambio y respaldó a su antiguo aliado de Red Bull para que lo haga bien en su nuevo papel.

"Probablemente es algo que se ve en más equipos, ¿verdad? Que alguien más técnico asuma el papel de jefe de equipo. Y supongo que Aston va por el mismo camino. Quiero decir que tienes que preguntarles, por supuesto, por qué optaron por hacerlo. Pero esa es mi, creo, explicación lógica detrás de eso.

"Así que sí, me alegro de verlo. No sé, por supuesto, cuánto va a cambiar en la participación del coche para Adrian. Pero estoy seguro de que lo hará bien".

Foto de: Aston Martin

Cuando se le preguntó si le sorprendía que Newey pasara a desempeñar el papel de jefe de equipo por primera vez en su larga carrera, asumiendo incluso más responsabilidades que su cometido habitual como jefe de diseño, el holandés respondió:

"Nunca he hablado de ello con Adrian . Nunca fue una opción en Red Bull, por supuesto, así que no sé cuál era la ambición o lo que sea, pero me alegro por él".

"Ahora está en un entorno de equipo diferente y, por supuesto, no puedo mirar en el equipo por qué o cómo o la razón por la que fue promovido. Pero me siento aquí y lo disfruto.

"Me alegro por él y espero que el equipo se beneficie de sus conocimientos al final del día".

"La búsqueda ilimitada del rendimiento"

El veterano de Aston Martin Fernando Alonso dijo que estaba entusiasmado con que Newey aportara "la búsqueda ilimitada del rendimiento y la perfección" al cargo.

"Creo que con Adrian sólo hay un estilo, que es el rendimiento", dijo Alonso, cuando se le preguntó sobre cuál será su estilo de liderazgo.

"No hay otra palabra. Sólo existe la búsqueda ilimitada del rendimiento y la perfección. Gran competidor, gran líder.

"Por lo tanto, creo que todo el equipo, que no es que no estamos en el rendimiento dirección ahora, pero creo que con Adrian, será aún más extrema.

"A muchos de nuestros empleados son nuevos en el deporte, son jóvenes, personas llenas de energía que necesitan la orientación de Adrian, o estos grandes líderes - tenemos que enseñarles cuál es la manera de tener éxito en la Fórmula 1.

"Tenemos a las dos personas que más éxito han tenido en este deporte, Andy Cowell y Adrian Newey".

