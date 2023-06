Verstappen: 'genial celebrar la victoria número 100 del equipo'

Una victoria que nunca estuvo realmente en duda. Después de comenzar la carrera desde la pole position el sábado, Max Verstappen completó el trabajo consiguiendo su sexta victoria de la temporada en ocho rondas, llevando su ventaja en la clasificación del campeonato a casi 70 puntos sobre Checo Pérez.

El holandés manejó la carrera con brillantez para ampliar la diferencia sobre Lewis Hamilton, entonces segundo, a casi cuatro segundos y medio, al menos antes de que una colisión con las barreras por parte de George Russell a la salida de la curva ocho provocara que el director de carrera sacara el Coche de Seguridad, juntando de nuevo al pelotón.

En la segunda mitad de la carrera, Verstappen reconstruyó su ventaja rodando constantemente por debajo del minuto y dieciséis, en un momento en el que Fernando Alonso estaba luchando con la gestión de los frenos lift-and-coast. Fue esencialmente una carrera en solitario, que terminó con unos diez segundos de ventaja sobre el español del Aston Martin, aunque se perdió el punto adicional por la vuelta rápida, logrado por su compañero de equipo al final aprovechando un neumático blando nuevo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB19 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

El bicampeón del mundo de Red Bull señaló las dificultades para hacer funcionar los neumáticos en la ventana adecuada, entre otras cosas porque la temperatura de la pista era más baja que en días anteriores.

"Obviamente estoy muy contento en este momento. No ha sido una carrera especialmente fácil porque los neumáticos no podían entrar en la ventana [operativa]. Hoy hacía mucho frío en comparación con el viernes y estábamos derrapando un poco. Pero sí, lo hemos conseguido. Hoy hemos ganado el Gran Premio número 100 para el equipo. Es increíble".

A pesar de la pequeña diferencia, en realidad no había mucha presión por parte de los rivales, por lo que el piloto de Hasselt pudo manejarse con relativa serenidad:

"En primer lugar, más o menos me esperaba lo que ha pasado hoy. Pero, como he dicho, era realmente difícil encontrar agarre y mantener la temperatura de los neumáticos, porque el agarre desaparecía muy rápidamente. Por eso quizá la diferencia no era tan grande. Pero sí, tuvimos el safety car. En general hemos ganado, eso es lo más importante.

Gracias al éxito de hoy, de hecho, Verstappen ha dado a Red Bull la victoria número 100, uniéndose a esa lista especial de unos pocos equipos que pueden presumir de haber alcanzado ese hito: "Es increíble. Nunca esperé llegar a este nivel, así que vamos a seguir disfrutando y a seguir trabajando duro. Pero hoy también ha sido un día fantástico", añadió Verstappen, que también alcanzó hoy las 41 victorias en su carrera, igualando a Ayrton Senna.