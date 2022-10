Verstappen gana un recortado GP de Japón y es campeón, podio de Pérez

Cargar reproductor de audio

Max Verstappen ganó el Gran Premio de Japón, pero parecía no haber asegurado su segundo campeonato en la Fórmula 1 luego de que se suponía no debía repartirse la totalidad de los puntos porque la competencia en Suzuka fue recortada en la distancia ante las condiciones de lluvia, pero al final, la propia F1 ha colocado gráficos y le ha dicho al neerlandés que ya tenía el campeonato 2022.

Sergio Pérez acompañó a Verstappen originalmente en el podio en el tercer lugar, con el Ferrari de Charles Leclerc dividiéndo a los Red Bull, pero una sanción de cinco segundos sobre el monegasco elevó al mexicano al segundo lugar para un 1-2 de la casa de Milton Keynes.

El Gran Premio de Japón de la Fórmula 1 2022 pasó a bandera roja apenas después de tres vueltas ante las difíciles condiciones que han encontrado los pilotos por una pista húmeda que fueron empeorando conforma avanzaron los minutos.

La arrancada de la carrera tuvo varios incidentes. Primero, Sebastian Vettel terminó en un trompo antes de llegar a la primera curva luego de un contacto con Fernando Alonso, después Carlos Sainz impactó tras haber perdido la tercera plaza con Sergio Pérez.

Pierre Gasly, quien arrancaba desde la zona de pits, impactó contra un cartel de publicidad que arrastró en el circuito.

Alexander Albon quedó detenido en la pista, mientras el chino Guanyu Zhou patinó sin mayores daños.

Esto provocó la salida del coche de seguridad y, posteriormente, la detención de la competencia por bandera roja después de dos giros enviando a todos los coches a los pits.

El recorrido a los fosos no fue sencillo porque en ese lapso el francés Pierre Gasly, AlphaTauri, se encontró con una grúa en el circuito, una imagen que trajo los peores recuerdos del accidente del fallecido Jules Bianchi en el Gran Premio de Japón de 2014.

La neutralización de la competencia duró dos horas antes de que la prueba reiniciara detrás del coche de seguridad con Verstappen en la cima seguido por Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton y Alonso en la cima.

El coche de Carlos Sainz, Ferrari F1-75, en una grúa Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

El coche de seguridad dejó el circuito con 40 minutos restantes en el cronómetro, dado que ya no habría posibilidad de terminar la carrera por distancia pactada.

En el reinicio, Verstappen se mantuvo en la primera posición sobre Leclerc, pero había advertido a Red Bull que las condiciones eran mejores en pista para intentar ir por los intermedios de lluvia.

Sin nada que perder, Vettel y Latifi fueron los primeros en hacer este cambio y una vuelta después Norris y Bottas le siguieron. En el tercer giro del reinicio fue el turno de los líderes de colocar el intermedio con Verstappen, Leclerc, Pérez, Ocon, Hamilton y Russell cumpliendo con su detención y dejando a Alonso en la cima.

El español de Alpine solo disfrutó un giro del liderato porque un giro después fue a los boxes para colocar el mismo compuesto que sus rivales.

Con el reacomodo, Verstappen recuperó el liderato seguido por Leclerc a cinco segundos, Pérez en tercero con Ocon y Hamilton cerrando los cinco primeros. Alonso perdió el rastro del siete veces campeón del mundo de Mercedes ante una estrategia correcta de Vettel que saltó al sexto puesto gracias a ser el primero en cambiar de neumáticos.

El neerlandés se alejó de Leclerc, mientras el monegasco perdió el ritmo y quedó a menos de cuatro segundos de Pérez a falta de los 15 minutos finales para la carrera. Para esa instancia la lucha estaba concentrada en el intento de Hamilton de adelantar a Ocon por el cuarto puesto, así como el ataque del mexicano sobre el monegasco.

Alonso fue a los pits por otro set de intermedios a ocho minutos del final descendiendo hasta la décima posición y permitiendo el avance de Russell a la sexta plaza seguido por Latifi y Norris. La estrategia del español pagó porque remontó al octavo lugar.

En la parte final, Pérez cerró la brecha ante Leclerc por medio segundo, pero imposibilitado de adelantar al de Ferrari. El monegasco cometió un error en la última vuelta recortando una curva que le dio ventaja de posición sobre el mexicano, un movimiento que el de Red Bull reclamó esperando la acción de los oficiales para desplazarlo de la segunda posición.

Los comisarios sancionaron a Leclerc con cinco segundos por sacar ventaja del recorte y esto elevó a Pérez al segundo escaño. El monegasco quedó tercero.

Detrás de los dos Red Bull y el Ferrari se posicionó Esteban Ocon y Lewis Hamilton cerrando los cinco primeros.

Sebastian Vettel, Fernando Alonso, George Russell, Nicholas Latifi y Lando Norris cerraron los 10 primeros.

Cuando Verstappen llegó al podio fue sorprendido con el mensaje de que ya era bicampeón del mundo. Aparentemente el sistema recortado de puntos anunciado por la FIA a inicios de este año no aplica en el caso de Japón porque la carrera no se suspendió y se completó por tiempo, no por vueltas pactadas, lo que permitía otorgar los 25 puntos para el vencedor y, con eso, terminar la lucha por el cetro.

Resultados de la carrera: